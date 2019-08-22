Xiaomi представила портативний холодильник для автомобілів Indel Car

Спеціально для автомобілів компанія Xiaomi представила портативний холодильник Indel Car. Девайс розробила італійська компанія Indel B. Об’єм холодильника 12 літрів, а мінімальна температура морозильної камери складає -18 градусів.

Що відомо про Indel B? Бренд Indel B відомий як один з провідних виробників холодильників для автомобілів Volvo, Iveco, Fav, Scania, Renault, повідомляє Gizmochina.

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Характеристики Indel Car. Модель, що вийшла під брендом Xiaomi, оснащена вбудованим інвертором потужністю 45 Вт. Холодильник підключається до стандартного 12-вольтового порту автомобіля, споживаючи струм на рівні 3,75 А.

Корисний об'єм холодильника становить 12 літрів. Кришка ґаджета відкривається на 90 градусів, забезпечуючи комфортний доступ до вмісту.



Портативний холодильник Indel Car

На бічній панелі розміщена кнопка живлння і клавіші регулювання температури. Для більшої інформативності передбачений мініатюрний ЖК-дисплей, що показує актуальну температуру.

Indel B Car Refrigerator може працювати в двох режимах: Max – при заведеному двигуні, і Eco – в момент, коли автомобіль заглушений, або ґаджет підключений на пряму до акумулятора.



Дата виходу автохолодильника Indel Car не повідомляється

Ціна та дата виходу Indel Car. Вартість холодильника Indel B складає 280 доларів (близько 7 000 гривень). Про терміни виходу моделі на ринок виробник не повідомляє.

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