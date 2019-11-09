Xiaomi представила "розумну" камеру відеонагляду: особливості та ціна

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Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition: функції та ціна
Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition: функції та ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi випустила нову камеру відеонагляду для домашнього та корпоративного використання. Модель Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition отримала режим нічної зйомки та низку корисних функцій, якими можна керувати із смартфона.

Особливості та основні характеристики. Як повідомляє Gizmochina, головною особливістю моделі стала наявність функції Pan Tilt Zoom (PTZ), що дозволяє дистанційно повертати камеру або наближати об'єкти в кадрі. Кут огляду новинки становить до 270 градусів.

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Корпус камери захищений за стандартом IP66 – вона зберігає працездатність під дощем, снігом і в умовах сильної запиленості.

Модель оснащена 2-мегапіксельним сенсором і здатна записувати відео з роздільною здатністю 1080p. Інфрачервоне підсвічування дає змогу отримувати чітке зображення на відстані до 15 метрів навіть вночі. Додатково передбачена функція двостороннього аудіозв'язку.

Огляд камери Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition – дивіться відео

Завдяки використанню алгоритмів штучного інтелекту камера здатна розпізнавати контури людського тіла і включати звукову сигналізацію при виявленні стороннього, відправляючи 10-секундне відео і оповіщення на смартфон власника.

Дата виходу та ціна. На краудфандинговій платформі Xiaomi в Китаї ціна новинки складає 28 доларів (близько 700 гривень), старт продажів намічений на 18 грудня 2019 року.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Ціни Xiaomi
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