Xiaomi представила унікальні розумні годинник з двома камерами і 5G
Компанія Xiaomi анонсувала дитячі смарт-годинник Xiaomi Mi Bunny 4, який доволі складно назвати доступними. Годинник може виконувати голосові виклики і точно визначати місце розташування більш ніж в 200 країнах і регіонах світу.
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Особливості смарт-годинника
Xiaomi Mi Bunny 4 оснащені відразу двома камерами, причому одна врізана в центральну верхню частину екрана, а друга спрямована під кутом 90 градусів відносно першої і розташована на верхній панелі корпусу. Роздільна здатність обох датчиків зображення становить 5 Мп, при цьому фронтальна камера буде використовуватися для відеодзвінків, а основна камера – для більш зручного фотографування оточення.
Xiaomi Mi Bunny 4 – смарт годинник орієнтований на дітей
Xiaomi Mi Bunny 4 має AMOLED-екраном діагоналлю 1,78 дюйма з високою роздільною здатністю (значення не вказано). Годинник підтримує точне визначення місця розташування, для цього зокрема залучена інтелектуальна система відстеження, а не тільки супутники.
Xiaomi Mi Bunny 4 підтримує мережі 4G і 5G, годинник може виконувати голосові виклики і точно визначати місце розташування більш ніж в 200 країнах і регіонах світу. Також є підтримка VoLTE HD. Серед встановлених додатків варто виділити інтерактивний помічник навчання англійської мови.
Пристрій оснащений акумулятором місткістю 920 мАг, якого вистачає приблизно на тиждень використання в звичайному режимі.
Ціна
З 3 по 8 квітня на стадії попередніх замовлень перші покупці зможуть купити Xiaomi Mi Bunny 4 за 120 доларів.
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