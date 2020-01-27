Xiaomi створила спеціальну лампу для дезінфекції

Китайська компанія Xiaomi випустила ультрафіолетову лампу для дезінфекції. Вона отримала назву Five Smart Disinfection and Sterilization Lamp. Новий продукт представили на фірмовому майданчику колективного фінансування Xiaomi Youpin.

Як передає ixbt.com, ця лампа забезпечує ефективність стерилізації 99,9%. Щоправда, йдеться не про абсолютно усі види бактерій.

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Деталі

Потужність пристрою складає 35 Вт, тож він може ефективно працювати у приміщеннях, площею в 20-30 квадратних метрів. Також він має захист від дітей.

Лампа оснащена датчиком, який визначає наявність людини поруч. При його спрацьовуванні, стерилізатор перестає працювати.

Лампа коштує 21 долар

Ціна

Вартість новинки на майданчику становить 21 долар (500 гривень). Якщо лампа надійде у роздрібну торгівлю (необхідна для запуску продукту сума вже зібрана), то її вартість буде вищою.

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