24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Xiaomi створила спеціальну лампу для дезінфекції

316 Читать новость на русском
Лампа для дезінфекції / xiaomiyoupin.com

Китайська компанія Xiaomi випустила ультрафіолетову лампу для дезінфекції. Вона отримала назву Five Smart Disinfection and Sterilization Lamp. Новий продукт представили на фірмовому майданчику колективного фінансування Xiaomi Youpin.

Як передає ixbt.com, ця лампа забезпечує ефективність стерилізації 99,9%. Щоправда, йдеться не про абсолютно усі види бактерій.

Цікаво: Xiaomi представила велотренажер з величезним дисплеєм

Деталі

Потужність пристрою складає 35 Вт, тож він може ефективно працювати у приміщеннях, площею в 20-30 квадратних метрів. Також він має захист від дітей.

Лампа оснащена датчиком, який визначає наявність людини поруч. При його спрацьовуванні, стерилізатор перестає працювати.

Five Smart Disinfection and Sterilization Lamp.

Лампа коштує 21 долар 

Ціна

Вартість новинки на майданчику становить 21 долар (500 гривень). Якщо лампа надійде у роздрібну торгівлю (необхідна для запуску продукту сума вже зібрана), то її вартість буде вищою.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Ахметов купив один з найдорожчих особняків у світі: фото
сьогодні
6063
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:12 Огляд ноутбука Lenovo YOGA S940: продуктивність у вишуканому дизайні
Анастасія Можаровська 869
сьогодні 09:04 Зарплата тестувальника в Україні: скільки заробили QA Engineers у грудні 2019
Ірина Полицька 2839
26 січня 22:01 Друга Земля? Чому нам потрібно повернутися до вивчення Венери
Назар Токар 2086
26 січня 13:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька 6669
25 січня 22:07 Огляд смартфона OPPO A5 2020: потужна камера та рекордна автономність
Анастасія Можаровська 5357
Новини
Більше новин
Залиште відгук