Xiaomi створила власний фотоепілятор

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Фотоепілятор Cosbeauty IPL Photon Hair Removal
Фотоепілятор Cosbeauty IPL Photon Hair Removal / gizmochina.com

Компанія Xiaomi представила чергову оригінальну річ – фотоепілятор Cosbeauty IPL Photon Hair Removal. За традицією, новий продукт представили на майданчику колективного фінансування.

Як пише Gizmochina, вартість новинки на спільнокошті – 224 долари (близько 6 тисяч гривень).

Як працює епілятор. Він видаляє видиме волосся за допомогою технології IPL (Intense Pulsed Light, інтенсивне імпульсне світлове випромінювання).

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Суть роботи Cosbeauty IPL Photon Hair Removal полягає в тому, що цибулина волосини вводиться в стан спокою, ріст волосся припиняється, а потім волосся випадає.

Як запевняє розробник, волосся на обробленій області починено почати видати вже після 4 процедур. При цьому вже після 7 процедур – сповільнюється ріст нового волосся, а після 8 процедур відбувається освітлення шкіри.

Cosbeauty IPL Photon Hair Removal

Cosbeauty IPL Photon Hair Removal отримав OLED-дисплей

Характеристики. Cosbeauty IPL Photon Hair Removal оснащений OLED-дисплеєм, на якому відображається заряд батареї і обраний режим. Також у коробку додають набір насадок для різних ділянок тіла.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi
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