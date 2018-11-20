Xiaomi випускатиме селфі-смартфони Meitu

Xiaomi оголосила про свої наміри випускати смартфони для селфі під брендом Meitu. Зокрема, виробництвом та реалізацією пристроїв займатиметься Xiaomi, а от алгоритми обробки зображень візьме на себе Meitu.

Про це повідомляє MyDrivers.

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Угода, яку уклали компанії, підписана на 30 років і Xiaomi за неї не заплатила ні копійки, проте погодилася ділитися прибутком від продажів нових апаратів. Протягом перших п’яти років Meitu буде отримувати 10% доходу від продажу смартфонів під своїм брендом.

Перший етап може закінчитися раніше, якщо сума виплат досягне певної позначки (але не уточнюється, якої саме). Весь інший час Xiaomi обіцяє відраховувати частку з кожного проданого апарату, але не менше гарантованих 10 мільйонів доларів на рік. За інші "розумні" ґаджети Meitu отримуватиме 15% від прибутку з продажів.

Наразі більшість покупців мобільних апаратів Xiaomi – чоловіки. Meitu орієнтується на прекрасну половину людства, і партнерство компаній допоможе усунути цей перекіс.



Приклад роботи алгормитму обробки фото від Meitu

До слова, це буде вже четвертий бренд смартфонів в скарбничці Xiaomi. Крім основної лінійки у компанії є ігрові апарати Black Shark, а дебютна модель Poco – Pocophone F1 – пропонує максимальну продуктивність за мінімальною ціною.

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