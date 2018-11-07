Xiaomi випускає у продаж свого найдешевшого ноутбука

Китайська компанія Xiaomi незабаром почне продавати свій найдешевший ноутбук Mi Notebook , який отримав 2-ядерний процесор Intel Core i3 восьмого покоління.

Про це повідомляє видання Gizchina.com.

Щодо інших характеристик, то ноутбук отримав дисплей з діагоналлю 15,6 дюйма та з роздільною здатністю 1920 х 1080 пікселів. У пристрої передбачено 4 ГБ оперативної пам'яті та SSD ємністю 128 ГБ. При цьому пам'ять можна розширити за допомогою microSD ще на 32 ГБ.

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Також ноутбук отримав ефективну систему охолодження з двома вентиляторами і тепловими трубками.

При цьому новинку оцінили 448 доларів (12 500 гривень). Офіційно продаж розпочнеться 11 листопада.

Найдешевший ноутбук Xiaomi

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