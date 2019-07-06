Xiaomi випустила дуже бюджетну машинку для стрижки

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Машинка для стрижки Enchen Boost Hair Clipper
Машинка для стрижки Enchen Boost Hair Clipper / gizmochina.com

Китайський виробник Xiaomi розпочав на спільношті фінансування нового девайсу Enchen Boost Hair Clipper. Це пристрій для стрижки волосся.

Він автономний пристрій, акумулятора якого вистачає на три місяці регулярного використання. Повністю заряджається девайс за одну годину.

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Характеристики. Девайс отримав гребінець-повзунок, що регулює довжину стрижки - 0.7 мм або 21 мм. Регулювання можна виконати за допомогою однієї кнопки. У машинці використовуються керамічні ножі. Як запевнив виробник, такі ножі у півтора рази міцніші, ніж у ніж сталеві. Також вони забезпечують більш гладке ковзання.

Enchen Boost Hair Clipper

Пристрій коштує 7 доларів

Enchen Boost Hair Clipper виконує стрижку на двох швидкостях - 4500 об/хв для довгого волосся або 5800 об/хв для коткого жорсткого волосся.

Ціна. Вартість Enchen Boost Hair Clipper становить 7 доларів (180 гривень). Машинку можна купити в чорному і білому колірних варіантах. Пристрій надійде у продаж 12 серпня.

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Теги: Xiaomi Новини Техно Техно Ґаджети
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