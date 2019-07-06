Xiaomi випустила корисний ґаджет для кухні

104 Читать новость на русском
Xiaomi випустила корисний ґаджет для кухні
Xiaomi випустила корисний ґаджет для кухні

Компанія Xiaomi представила новий цікавий продукт - стерилізатор столових приборів Xiaomi UV Sterilizer. Ґаджет вже традиційно представили на фірмовій краудфандінговій платформі Youpin для спільного збору коштів.

Характеристики. Новинка отримала пластикову конструкцію. Пристрій можна повісити на стіну і закріпити за допомогою двостороннього скотча.

Дивіться також: Рекламу навушників AirPods зняли у Києві: відео

Цей пристрій має стерилізувати в першу чергу палички для їжі, але його також можна використовувати для очищення інший кухонного начиння. Наприклад, ложок, виделок або ножів.

Xiaomi UV Sterilizer.

Новинка коштує 14 доларів

Всередині встановлений спеціальний ультрафіолетовий випромінювач, що й виконує стерилізацію. Як запевняє виробник, ефективність очищення становить 97%.

Ціна. Новинку оцінили у 14 доларів (360 гривень). Перші поставки мають початись 14 серпня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні
28218
Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
3 липня 13:05 Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
795
Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео
2 липня 21:00 Сонячне затемнення 2 липня 2019 року: відео
2747
Молодіжний смартфон Xiaomi CC9 представили офіційно: характеристики і ціна
2 липня 18:09 Молодіжний смартфон Xiaomi CC9 представили офіційно: характеристики і ціна
1626
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
2 липня 11:00 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
12397
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1 липня 21:42 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
1321
Новини
Більше новин
Залиште відгук