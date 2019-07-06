Xiaomi випустила корисний ґаджет для кухні

Компанія Xiaomi представила новий цікавий продукт - стерилізатор столових приборів Xiaomi UV Sterilizer. Ґаджет вже традиційно представили на фірмовій краудфандінговій платформі Youpin для спільного збору коштів.

Характеристики. Новинка отримала пластикову конструкцію. Пристрій можна повісити на стіну і закріпити за допомогою двостороннього скотча.

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Цей пристрій має стерилізувати в першу чергу палички для їжі, але його також можна використовувати для очищення інший кухонного начиння. Наприклад, ложок, виделок або ножів.

Новинка коштує 14 доларів

Всередині встановлений спеціальний ультрафіолетовий випромінювач, що й виконує стерилізацію. Як запевняє виробник, ефективність очищення становить 97%.

Ціна. Новинку оцінили у 14 доларів (360 гривень). Перші поставки мають початись 14 серпня.

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