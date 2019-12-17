Xiaomi випустила найпоширеніший побутовий прилад за привабливою ціною

Xiaomi випустила новий електричний чайник Mijia 1A, який вже зараз доступний для замовлення. Пристрій зберігає спокійний дизайн характерний побутовій лінійці продуктів Xiaomi.

Характеристики та особливості чайника

Цікаво: Xiaomi надумала залишити стоматологів без заробітку

Корпус Xiaomi Mijia Electric Kettle 1A виготовлений з високоякісного харчового матового матеріалу. Зверху є кнопка для відкриття чайника.

Двоступенева конструкція носика та отвору запобігає самій можливості опіку в результаті раптового виділення пари при відкритті кришки. Чайник також має відсік для зберігання шнура живлення в нижній частині.



Xiaomi Mijia Electric Kettle 1A

Об'єм чайника – 1,5 літра, а внутрішній діаметр отвору – 13 сантиметрів. Внутрішня частина виконана з нержавіючої сталі марки 304. Всередині розташовано нагрівальний елемент потужністю 1800 Вт, який дозволяє довести холодну воду до кипіння за 5 хвилин. Він також поставляється з вбудованим термостатом британського постачальника, який відключає пристрій в потрібний момент.

З точки зору безпеки чайник підтримує автоматичне відключення живлення після закипання води, при нестачі води і при підйомі чайника.

Ціна

Вся побутова лінійка компанії Xiaomi відрізняється низькою ціною. Електрочайник не став виключенням і доступний для замовлення всього за 11 доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно