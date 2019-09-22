Xiaomi випустила очищувач для води, яким можна керувати через смартфон

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Xiaomi випустила очищувач для води
Xiaomi випустила очищувач для води / gagadget.com

Китайська компанія Xiaomi випустила цікавий ґаджет для кухні – це розумний очищувач води під назвою Mi Smart Water Purifier. Він забезпечує ефективне очищення, забезпечуючи 5 етапів очищення води.

Як пише gagadget.com, новинка отримала мінімалістичний дизайн, немаленькі габарити корпусу, а також три різних фільтри.

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Фільтр проводить 5 етапів очищення води. На перших двох фільтр видаляє всі великі частки, а також хлор і колір. На третьому етапі він очищає воду від важких металів і інших органічних матеріалів. Далі надає воді смак. П’ятий етап – знищення бактерій.

Як запевнив виробник, ефективність такого очищення становить 99,9%.

Mi Smart Water Purifier

Mi Smart Water Purifier коштує 167  доларів 

Ще одна цікава фішка – можливість підключення пристрою до смартфону. Через додаток Mi Home можна перевіряти рівень води в резервуарі, кількість розчинених твердих речовин (TDS), а також зносостійкість фільтрів.

Ціна. Mi Smart Water Purifier оцінений у 167 доларів – це 4 200 гривень. Новинка надійде в продаж 29 вересня.

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Теги: Побутова техніка Техно Xiaomi Новини Техно
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