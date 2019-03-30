Xiaomi випустила оригінальний килимок для мишки: що він вміє

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Xiaomi випустила оригінальний килимок для мишки
Xiaomi випустила оригінальний килимок для мишки / gizchina.it

Компанія Xiaomi випустила оригінальний килимок для мишки. Він може заряджати як саму мишку, так і смартфон. Новинку представили на платформі Youpin.

Розміри девайсу – 300x210x мм.

Корпус виготовлений з алюмінію, а верхній шар зі шкіри PU. При цьому на кожному з чотирьох кутів є спеціальні накладки, які захистять пристрій від вислизання.

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Зарядка. Що стосується зарядних властивостей, то килимок підтримує стандарт Qi. Він може бути сумісним з iPhone 8, X і Xs, Samsung S8 і S9, Xiaomi Mi Mix 2S, Huawei Mate 20 Pro та іншими. Мишка теж має бути оснащена підтримкою стандарту Qi.

Ціна. Виробник оцінив килимок у 99 юанів — це близько 400 гривень або 14 доларів.

Xiaomi випустила оригінальний килимок для мишки: що він вміє

Килимок Xiaomi 

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi
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