Xiaomi випустила оригінальний килимок для мишки: що він вміє

Компанія Xiaomi випустила оригінальний килимок для мишки. Він може заряджати як саму мишку, так і смартфон. Новинку представили на платформі Youpin.

Розміри девайсу – 300x210x мм.

Корпус виготовлений з алюмінію, а верхній шар зі шкіри PU. При цьому на кожному з чотирьох кутів є спеціальні накладки, які захистять пристрій від вислизання.

Читайте також: Xiaomi випустила компактну смарт-камеру

Зарядка. Що стосується зарядних властивостей, то килимок підтримує стандарт Qi. Він може бути сумісним з iPhone 8, X і Xs, Samsung S8 і S9, Xiaomi Mi Mix 2S, Huawei Mate 20 Pro та іншими. Мишка теж має бути оснащена підтримкою стандарту Qi.

Ціна. Виробник оцінив килимок у 99 юанів — це близько 400 гривень або 14 доларів.

Килимок Xiaomi

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно