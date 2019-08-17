Xiaomi випустила розумний масажер для шиї

Китайський виробник Xiaomi потішив фанатів новим оригінальним продуктом –це шийний масажер Jeeback Neck Massager G2. Новинку традиційно представили на майданчику колективного фінансування китайського виробника.

Як пише gizmochina, на майданчику його можна замовити за 35 доларів (875 гривень).

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Кого зацікавить. Виробник каже, що це корисна річ для людей, що мають сидячу роботу. Вага пристрою складає всього 190 г, тож його дуже комфортно тримати на шиї.

Характеристики. Масажер оснащений трьома масажними головками з плаваючою конструкцією, що дає змогу ідеально адаптуватися до різних типів шиї.

Масажером можна керувати через смартфон

Девайс здатний імітувати масаж, розминку і голковколювання. Він також має функцію підігріву з постійною температурою 42 градуси.

Він працює автономно від батареї. Одного заряду вистачає до 8 днів роботи. Jeeback Neck Massager G2 також можна керувати за допомогою смартфона або з допомогою спеціального пульта.

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