Xiaomi випустила розумний масажер для шиї

18 Читать новость на русском
Xiaomi випустила розумний масажер для шиї
Xiaomi випустила розумний масажер для шиї / gizmochina.com

Китайський виробник Xiaomi потішив фанатів новим оригінальним продуктом –це шийний масажер Jeeback Neck Massager G2. Новинку традиційно представили на майданчику колективного фінансування китайського виробника.

Як пише gizmochina, на майданчику його можна замовити за 35 доларів (875 гривень).

Цікаво: Xiaomi представила новий "дальнобійний" електровелосипед Himo C16

Кого зацікавить. Виробник каже, що це корисна річ для людей, що мають сидячу роботу. Вага пристрою складає всього 190 г, тож його дуже комфортно тримати на шиї.

Характеристики. Масажер оснащений трьома масажними головками з плаваючою конструкцією, що дає змогу ідеально адаптуватися до різних типів шиї.

Jeeback Neck Massager G2

Масажером можна керувати через смартфон 

Девайс здатний імітувати масаж, розминку і голковколювання. Він також має функцію підігріву з постійною температурою 42 градуси.

Він працює автономно від батареї. Одного заряду вистачає до 8 днів роботи. Jeeback Neck Massager G2 також можна керувати за допомогою смартфона або з допомогою спеціального пульта.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
сьогодні
8490
Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Samsung Galaxy Note10 офіційно представили в Україні: фото, характеристики та ціна смартфона
15 серпня 16:04 Samsung Galaxy Note10 офіційно представили в Україні: фото, характеристики та ціна смартфона
830
Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
15 серпня 14:13 Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
3896
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
14 серпня 09:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 7478
Огляд смартфона Honor 20: чому варто звернути увагу на новий флагман
13 серпня 21:04 Огляд смартфона Honor 20: чому варто звернути увагу на новий флагман
582
Зорепад Персеїди: фото та відео із соцмереж
13 серпня 16:11 Зорепад Персеїди: фото та відео із соцмереж
1035
Новини
Більше новин
Залиште відгук