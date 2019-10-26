Xiaomi випустила розумний робот-порохотяг: що він вміє

Китайська компанія Xiaomi представила новий розумний пристрій. Це розумний робот-порохотяг Mijia Sweeping Robot 1C. Він отримав функцію вологого прибирання.

Як передає Gizchina, також порохотяг отримав розумний бак для води. Це дає змогу витрачати 200 мл рідини максимально ефективно і не залишати розводів на підлозі після прибирання.

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Що ще цікавого? Новинка отримала оновлену систему навігації. Пристрій може фіксувати до 30 тисяч точок на секунду. Таким чином робот сканує приміщення, тож не потрібно перейматись, що змінилося розташування якої-небудь табуретки.

Mijia Sweeping Robot 1C має оновлену систему навігації

Ціна. Рекомендована вартість Mijia Sweeping Robot 1C на китайському ринку становить 1299 юанів (183 долари або 4 500 гривень).

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