Xiaomi випустила розумну жилетку з підігрівом

Китайський виробник Xiaomi продовжує готуватись до зими. Нещодавно ми повідомляли про вихід розумного обігрівача. Нині стало відомо, що компанія створила розумну жилетку, яка оснащена системою підігріву.

Як пише gagadget.com, жилетка отримала назву Graphene Smart Heating Down Vest. Її традиційно представили на фірмовій краудфандинговій платформі Youpin.

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Чим цікава? Користувачам пропонують чоловічу і жіночу моделі жилетки. Також на вибір пропонують два кольори: чорний і сірий. Її оснастили наповнювачем з гусячого пуху, а також системою підігріву.

Є чоловіча та жіноча моделі

Цю систему користувач може регулювати – від 38 до 53 градусів за допомогою спеціальної кнопки. До речі, ця кнопка буде змінювати колір, залежно від рівня температури. Живиться ця система за допомогою переносного акумулятора. Ємність батареї становить 10 000 мАг, чого має вистачити до 14 годин роботи підігріву.

Жилетка оснащена акумулятором

Ціна. Попередньо Graphene Smart Heating Down Vest можна замовити вартістю 40 доларів (приблизно тисяча гривень). При цьому у роздрібній торгівлі жилетку можна буде купити за ціною 45 доларів (1125 гривень).

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