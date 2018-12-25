Xiaomi випустила "тендітний" ноутбук Mi Notebook Air 12.5

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Ноутбук Mi Notebook Air 12.5
Ноутбук Mi Notebook Air 12.5 / bgr.in

Китайська компанія Xiaomi розширила свою лінійку ноутбуків. Китайці представили свою нову модель під назвою Mi Notebook Air 12.5.

Про це повідомляє bgr.in.

Як можна здогадатись із назви, пристрій отримав Full HD-дисплей з діагоналлю 12,5 дюймів.

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Пристрій працює на процесорі Intel Core i5-7Y54 у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Ємність SSD становить 256 ГБ.

Mi Notebook Air 12.5

Mi Notebook Air 12.5 коштує 580 доларів 

Окрасою Mi Notebook 12.5 є його дизайн – він отримав тонкі рамки; товщину всього 12,9 мм; та вагу – 1,07 кг.

Окрім того, варто звернути увагу на об'єм батареї – розробники обіцяють до 11 годин роботи на одному заряді. З інтерфейсів точно доступний порт USB-С (він також використовується для зарядки ноутбука) і USB-A, який можна побачити на лівому торці.

Вартість Xiaomi Mi Notebook 12.5 становить близько 580 доларів (16 200 гривень).

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Теги: Техно Xiaomi ноутбук Ґаджети
Джерело: Техно
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