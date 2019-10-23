Xiaomi випустила велетенський розумний світильник: в чому його особливість

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Xiaomi випустила розумний світильник
Xiaomi випустила розумний світильник / igeekphone.com

Китайська компанія Xiaomi представила новий світильник на стелю. У виробника кажуть, що таким чином вони "відкриють нову еру інтелектуального освітлення в усьому будинку".

Як передає igeekphone, світильник роз-робила партнерська компанія Yeelight.

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Розумні фішки. Світильник підтримує функцію голосового управління. Хоча керувати ним можна і за допомогою пульта дистанційного керування або настінного вимикача.

Окрім того, світильник можна синхронізувати зі смартфоном або фітнес-браслетом Xiaomi Mi Band, та керувати за допомогою цих ґаджетів.

Світильник має вбудований шлюз, який дає змогу віддалено контролювати інші розумні пристрої Xiaomi, а також створювати сценарії з використання. Наприклад, можна зробити так, щоб світло вмикалося при відкритті вхідних дверей тощо.

Точні габарити пристрою невідомі, але як можна побачити на фото – він має гігантський розмір. Світильник підтримує режим денного і нічного світла.

Ціна. На вибір у користувачів три лінійки світильників:

  1. Модель для спальні 350 за 35 доларів (880 гривень);
  2. Модель для спальні для спальні 450 за 50 доларів (1250 гривень);
  3. Модель для вітальні за 112 доларів (2800 гривень).

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Теги: Новини Техно Техно Побутова техніка Xiaomi
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