Xiaomi випустила затишний світильник з приємним дизайном

Китайська компанія Xiaomi продовжує тішити приємними девайсами для дому. Цього разу компанія випустила приліжковий світильник Mijia Bedside Lamp 2 з приємним дизайном.

Про це пише gagadget.com.

Пристрій створений в обтічному дизайні без гострих кутів. Максимальна яскравість збільшилася – з 300 до 400 люмен. При цьому мінімальна яскравість всього 2 люмена, що дає змогу залишати світильник включеним на всю ніч.

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Новинка сумісна з платформою Apple HomeKit, тож нею можна керувати за допомогою Siri. Хоча лампа підтримує і фірмовий голосовий помічник Xiao Ai. Щодо Google Assistant інформації поки немає.

Лампа підтримує роботу із Siri

Керувати пристроєм, наприклад налаштовувати таймери можна за допомогою додатку на смартфоні. При цьому кнопка управління є і на корпусі. Також є функція імітації світанку вранці, так Mijia Bedside Lamp 2 допоможе організму прокинутися.

У Китаї Xiaomi Mijia Bedside Lamp 2 можна купити за 169 юанів – це майже 25 доларів або 700 гривень. Про інші ринки інформації поки немає.

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