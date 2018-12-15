Xiaomi випустила затишний світильник з приємним дизайном

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Лампа Bedside Lamp 2
Лампа Bedside Lamp 2 / gagadget.com

Китайська компанія Xiaomi продовжує тішити приємними девайсами для дому. Цього разу компанія випустила приліжковий світильник Mijia Bedside Lamp 2 з приємним дизайном.

Про це пише gagadget.com.

Пристрій створений в обтічному дизайні без гострих кутів. Максимальна яскравість збільшилася – з 300 до 400 люмен. При цьому мінімальна яскравість всього 2 люмена, що дає змогу залишати світильник включеним на всю ніч.

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Новинка сумісна з платформою Apple HomeKit, тож нею можна керувати за допомогою Siri. Хоча лампа підтримує і фірмовий голосовий помічник Xiao Ai. Щодо Google Assistant інформації поки немає.

Mijia Bedside Lamp 2

Лампа підтримує роботу із  Siri

Керувати пристроєм, наприклад налаштовувати таймери можна за допомогою додатку на смартфоні. При цьому кнопка управління є і на корпусі. Також є функція імітації світанку вранці, так Mijia Bedside Lamp 2 допоможе організму прокинутися.

У Китаї Xiaomi Mijia Bedside Lamp 2 можна купити за 169 юанів – це майже 25 доларів або 700 гривень. Про інші ринки інформації поки немає.

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Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: Техно
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