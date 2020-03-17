Xiaomi зняла з продажів слайдер Mi Mix 3

Слідом за оголошенням про припинення продажів Xiaomi Mi Note 10 компанія пустила "під ніж" ще одну модель. Перелік поповнив слайдер Mi Mix 3, зі зникненням якого з продажів під питанням опинилася доля цілої лінійки пристроїв популярного виробника.

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Особливості ґаджета

Xiaomi Mi Mix 3 був представлений у жовтні 2019 року. Смартфон на базі процесора Snapdragon 845 отримав до 10 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач UFS 2.1 об'ємом до 256 ГБ в різних модифікаціях. Особливістю моделі з 6,39-дюймовим AMOLED-дисплеєм стала конструкція в форм-факторі слайдера, що приховує модуль фронтальної камери в звичайному положенні.

Апарат став останнім представником лінійки, яка вступила в масове виробництво. Представлена ​​пізніше 5G-версія гаджета так і не з'явилася на китайському ринку, а концептуальний Mi Mix Alpha був випущений обмеженим тиражем і все ще відсутній в офіційному продажі. Що до Mi Mix 4 – докладної інформації про можливості його виходу як і раніше немає навіть у інсайдерів.

Де купити та за скільки

Зараз смартфон відсутній в списку актуальних моделей на офіційному сайті виробника, хоча його лімітована версія Forbidden City все ще доступна для покупки за ціною 715 доларів. Представники Xiaomi про подальшу долю лінійки Mi Mix не повідомляють.

Які смартфони замінять ті, що знімуть з продажу

Які саме пристрої замінять вибулих з "гонки модемів" смартфони остаточно не відомо. Очікується, що одним з перших ґаджетів нового покоління стане Redmi K30 Pro.

Зняті з виробництва моделі, ймовірно, не зникнуть з роздрібної торгівлі відразу, але всі нові пристрої в зазначеній ціновій категорії, судячи із заяви компанії, вже не отримають LTE-модифікацій.

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