NASA витратила п’ять років та 23 мільйони доларів на те, щоб цьогоріч астронавти мали новий унітаз. Його найголовніша відмінність від попередників – легкість, компактність і портативність.

Сучасні туалети, з якими астронавти літали, були схожі на шафу з унітазом і контейнерами для зберігання відходів, зазначає Thebabel. Ця система продовжує вдосконалюватись, а ось як виглядали перші космічні вбиральні – далі у матеріалі.

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Про новий туалет

Сучасну вбиральню розробляли з 2015 року. Проєкт для NASA коштував 23 мільйони доларів. Він компактний і його дизайн розроблявся з урахуванням потреб жіночого екіпажу.

Цей дослідницький зразок уже зараз відправляють на МКС, щоб протестувати його в польових умовах.



Дослідницький зразок туалету / Фото: NASA

Історія туалетів

Поява латексних манжетів

В умовах мікрогравітації на МКС дуже не просто сходити в туалет. Хоч сьогодні в астронавтів кращі умови, але спершу NASA не приділяло уваги важливим людським потребам. Наприклад, перший американець, який відправився у космос в 1961 році, Алан Шепард був змушений мочитися у скафандр. Хоч бавовняна спідня білизна все вбирала, але назвати гігієнічним цей метод назвати складно.

Пізніше у NASA розпочали розробки гігєнічного обладнання для астронавтів. Тоді винайшли пристрої збору сечі з латексу. Вони кріпилися на тілі під одягом. Пристрій виглядав як манжет, який з’єднувався з пристроєм пластиковою трубкою з клапаном і затискачем. Манжети були трьох розмірів і призначалися лише для чоловіків-астронавтів. Система була не надто надійно та часто протікала.



Комплект з шести латексних манжетів / Фото: Smithsonian National Museum of Natural History

А ось процес спорожнення прямої кишки був ще складніше. Перші приладдя для цього виглядали як сумки і кріпились до сідниць астронавтів. У інструкції до цього пристрої йшлося: після дефекації член екіпажу має запечатати пакет і розминати його, щоб змішати рідкий бактерицид із вмістом. Це забезпечить необхідну ступінь стабілізації фекалій. Через це астронавти часто пили проносні засоби перед польотом, а під час рейсу вони пили ліки, що змушували кишківник працювати повільніше.



Пристрій для збирання сечі, який астронавти носили під одягом / Фото: Smithsonian National Museum of Natural History

Космічна станція Skylab

У 1973 році NASA побудувало свою першу космічну станцію Skylab. Станція була обладнана душовою "кабінкою" та вбиральнею. Туалет виглядав як отвір у стіні, через який відходи всмоктувались і потрапляли в пакети. Щоб прийняти душ, астронавти мусили підняти його і прикріпити до стелі навколо змішувача.



Душ для астронавтів / Фото: NASA



Вбиральня / Фото: NASA

Поява вбиралень на космічних шатлах

У 80-х роках вбиральні з’явилися на космічних шатлах. Ці туалети вже були більше схожі на звичайні для людей унітази, проте отвір був набагато вужчий. Він був кращим за попередні, але користуватися ним було доволі непросто. Астронавтів тренували перед польотом на спеціальному симуляторі.

Дивіться відео: як виглядав туалет у космічному шатлі

Туалет для жінок-астронавтів

Жінкам у космосі було складніше, адже вони не могли користуватися ні трубками, ні манжетами для випорожнення. Тому для них була спеціальна одноразова спідня білизна з "багажником" для збору сечі та фекалій.



Одноразова спідня білизна для жінок-астронавтів / Фото: Smithsonian National Museum of Natural History

Вбиральня на МКС

Сучасна вбиральня на МКС схожа на шафу з невеликим унітазом і блоками для зберігання відходів. Головні недоліки: громіздкість, складність обслуговування та періодичні збої в роботі. Тому розробка туалету з урахуванням усієї специфіки триває й досі.



Вбиральня на МКС / Фото: NASA