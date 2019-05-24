Як обдурити Apple на 1 мільйон доларів

Продукція компанії Apple популярна у всіх – від законослухняних громадян до шахраїв. Найчастіше жертвами обману при покупці або ремонті iPhone стають чесні власники ґаджетів, але на цей разпостраждала сама корпорація, яку зміг обдурити житель Піднебесної.

Американське видання The Washington Post повідомило про затримання громадянина Китаю по імені Цюань Цзян, якому вдалося провернути масштабну злочинну схему з обміну фальшивих iPhone на нові в офіційних сервісних центрах Apple.

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Сладство з'ясувало, що шахрай регулярно отримував з Китаю "ліві" апарати, і під вигаданими іменами здавав їх "по гарантії". Оскільки жодне з пристроїв не вмикалось, працівники сервісу часто не могли визначити у чому несправність і підписували акт про заміну на новий iPhone, який потім надсилали "підприємцю".

Загалом шахрай зміг замінити 1493 смартфонів в період з 2016-го по 2018-й, ще 1 576 запитів в авторизовані сервісні центри їх співробітники відхилили.

Загальна сума збитку, за оцінкою Apple, склала 895 тисяч доларів. Злочинець вже визнав свою провину, і йому загрожує до десяти років тюремного ув'язнення і значний штраф – 2 мільйони доларів.

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