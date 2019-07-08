Як працює унікальна камера смартфона Samsung Galaxy A80: відео
Нещодавно в Україні стартували продажі нового смартфона Samsung Galaxy A80. Окрім безрамкового дисплея New Infinity, новинка отримала поворотну потрійну камеру із підтримкою штучного інтелекту.
Завдяки старанням блогерів з'явилася можливість побачити, як саме працює унікальний механізм смартфона, повідомляє Sammobile.
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Особливості камери Samsung Galaxy A80. На відміну від маси новинок, представлених як самою Samsung, так і конкурентами, розбирання Galaxy A80 виявилося інтригуючим. Адже подібний поворотний механізм не зустрінеш у інших виробників.
У Samsung Galaxy A80 три камери: 48-мегапіксельна основна, 8-мегапіксельна ширококутна і 5-мегапіксельний сенсор для аналізу глибини різкості.
Як працює камера Samsung Galaxy A80 – дивіться відео
Робота механізму камери Samsung Galaxy A80. Після розбирання смартфона з'ясувалося, що механізм повертає камеру навіть якщо натиснути на відповідні штирі з одного боку. У тому випадку, якщо у Galaxy A80 через падіння або механічний вплив порушиться робота однієї половини механізму слайдера, він як і раніше буде функціонувати в повній мірі.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy A80
- ДисплейДіагональ: 6,7 дюйма
Роздільна здатність: 2400 х 1080 пікселів
Тип: Super AMOLED
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 730
- ВідеокроцесорAdreno 618
- Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
- КамераОсновна + фронтальна: 48 Мп + 8 Мп
- Акумулятор3 700 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
- ЦінаВід 19 999 гривень
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