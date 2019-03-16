Як смартфони "продають" своїх власників: неочікувані деталі

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Як смартфони "продають" своїх власників: неочікувані деталі
Як смартфони "продають" своїх власників: неочікувані деталі / Unsplash

Анонімні методи стеження за смартфонами можуть розповісти про вподобання покупців в магазинах і супермаркетах. Для цього не потрібно встановлювати на смартфон спеціальні додатки для стеження.

Все цілком легально і прозаїчно. Практично всі використовують сервіси для отримання новин про погоду або діляться з іншими своїм місцем розташування. Про це повідомляє інформагентство CNBC.

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За даними молодої компанії Cosmose, практично на кожному смартфоні в Китаї встановлено не менше 7 додатків з відправкою поточних координат власника – тобто "зливу" інформації.

Компанія Cosmose є одним з найбільших постачальників даних про переміщення власників смартфонів у більш ніж 100 магазинів Китаю. Це інформація про власників близько 1-го мільярда смартфонів.

Компанія продає дані користувачів таким брендам:

  • Burberry
  • L'Oreal
  • Subway
  • Budweiser.

Проте жодних приватних даних Cosmose не збирає і не зберігає. Передається тільки маршрут смартфона всередині магазину від прилавка до прилавка. Точність позиціонування при цьому досить хороша – радіус дії до 2-х метрів. Цього достатньо, щоб визначити, чи після того, як людина відвідала примірювальну і повернулась до каси.

На кожному смартфоні в Китаї встановлено не менше 7 додатків з відправкою поточних координат
На кожному смартфоні в Китаї встановлено не менше 7 додатків з відправкою поточних координат

Відстеження переміщення смартфонів по магазину дозволяє виявити місця, які найбільше зацікавлюють споживача. Саме тому контекстна реклама з допомогою цих даних, стає максимально ефективною. Досвід використання такої системи в Китаї показує, що випадковий відвідувач магазину може швидко перейти в розряд покупця.

Від Китаю до США

Успіх в Китаї підштовхує компанію Cosmose працювати й у США. Раніше вже було доведено, що в США анонімні дані про переміщення смартфонів збирають близько 75 компаній. Всього відслідковують до 200 мільйонів пристроїв. Ці дані готові купувати продавці й такі інтернет-гіганти, як Facebook і Google. Ринок реклами з відстеженням переміщенням смартфонів в поточному році може досягти 21 мільярд доларів.

Це вагомий аргумент для стеження за щоразу більшою кількістю відвідувачів магазинів. Аналітики відзначають, що прагнення до анонімності змінюється апатією:

Вони і так все знають.

Так що користувачі перестають звертати увагу на приватність, жертвуючи нею для зручності здійснення покупок.

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Теги: Китай Новини Техно Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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