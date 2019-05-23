Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще

Зараз тяжко уявити наше життя без холодильника – він став звичним у всіх будинках. Проте, коли справа доходить до покупки нового пристрою, можуть виникнути проблеми, адже на ринку побутової техніки представлено чимало "холодильних шаф" на різний смак. Тож виникає логічне питання: які холодильники існують та який краще обрати.

Існує безліч класифікацій холодильників: за типом системи охолодження, залежно від кількості камер, в залежності від розміщення морозильних камер, за способом втановлення та інші. Проте, аби не заплутати вас ще більше ми виокремили кілька популярних видів холодильників.

Холодильники XXL

Можливо, користувачам більш відомі моделі Side-by-Side, які вирізняються серед інших великим об'ємом для зберігання продуктів. Проте виробник холодильників Siemens вирішив піти трохи далі та представив власне бачення справді великих холодильників.

Холодильники Siemens XXL мають низку переваг перед своїми конкурентами. Приміром це збільшений об'єм для зберігання продуктів. Холодильник шириною 70 сантиметрів вмістить на 55% більше, ніж стандартний, який має ширину 60 сантиметрів. Окрім того, він займає значно менше місця, ніж Side-by-Side. Також рішення від Siemens мають більший об'єм холодильної камери – 479 літрів, тоді як Side-by-Side можуть надати у користування лише 360 літрів.

Siemens XXL також мають вагому перевагу в замороженні продуктів: за 24 години вони можуть заморозити 18-20 кілограм овочів, фруктів або м’яса, а от їх основні конкуренти за той же час можуть заморозити лише 11 кілограм.

Також слід відзначити технологію varioZone. Внутрішній простір морозильних камер холодильників Siemens може підлаштовуватися під Ваші потреби. Так, Ви можете вийняти усі контейнери та полички, щоб звільнити місце для дуже об’ємних продуктів – наприклад, для цілого лосося.

До того ж, Siemens XXL має клас енергоефективності А++, що дає йому змогу для своєї роботи використовувати значно менше електроенергії: 100 Вт проти 374 Вт. Це дуже зручно, адже надавши перевагу холодильникам Siemens XXL ви отримуєте не лише більше простору для зберігання ваших продуктів, але й значно скорочуєте витрати на електрику.

Вбудовані холодильники

Повністю інтегровувані прилади встановлюються з використанням вашого меблевого фасаду. А для особливого ексклюзивного вигляду можна навіть обрати декоративну панель.

Основні параметри вбудованих холодильників:

тип: повновбудовувані або частково вбудовується. Перший тип точно ховається в ніші, передбачені дверцята від шафи або висувна стінка. Частково вбудовані моделі підходять для економії простору або доповнення кухонного дизайну;

характеристики: по висоті холодильники варіюються в межах 40-220 сантиметрів, шириною 30-160 сантиметрів, глибиною 40-70 сантиметрів. Обсяг холодильного відсіку дорівнює 78-550 літрів, морозильна камера 12-515 літрів;

число камер: 1, 2 і більше;

Окрім того, у агрегатів такої категорії вбудована система примусової вентиляції No Frost без потреби в розморожуванні. Сенсори всередині морозильних шаф зчитують необхідну інформацію для виконання автоматичного розморожування приладу, наприклад, до таких показників належить температура у приміщенні, або ж кількість відкривань дверцят.

На що звернути увагу при виборі холодильника?

Морозильна камера

Морозильною камерою називають камеру для швидкої заморозки продуктів в морозилці або холодильнику з подальшим їх зберіганням при температурі не більше -18 градусів. У багатокамерних холодильників морозильні камери розташовуються зверху, знизу або в бічній частині холодильного відділення.

Зона свіжості

Зона свіжості ще називається нульовою камерою, тобто в камері температура становить близько 0ºС.

Вигідне рішення трикамерні холодильники, з окремою камерою зони свіжості. Виробник побутової техніки Siemens пропонує кілька видів зон свіжості, які відрізняються своїми технологіями: hyperFresh, hyperFresh plus та hyperFresh premium.

Відділення hyperFresh гарантує значно тривалішу свіжість продуктів і надзвичайно просте в експлуатації. До того ж, його форма і функціонал розроблені спеціально для того, щоб створити сприятливе середовище для ваших овочів і фруктів.

Відділення hyperFresh plus створює ідеальні умови для зберігання ваших продуктів свіжими вдвічі довше. Аби зберегти фрукти та овочі свіжими максимально довго варто обрати бажане і у відділенні буде встановлено оптимальний рівень вологості

Віділення hyperFresh premium дає змогу зберігати продукти до трьох разів довше. Більше того, за допомогою інтелектуальної панелі управління можна обрати вид овочів або фруктів, які ви завантажили до відділення, при цьому оптимальний рівень вологості буде встановлено автоматично. Завдяки зоні збереження свіжості з температурою близькою до 0°C риба і м'ясо також зберігатимуться за необхідних умов.

Льодогенератор

Льодогенератор – це вбудований пристрій для отримання льоду, для роботи якого холодильник підключають до водопроводу, і варіант заповнення спеціального резервуара водою. При заповненні його льдогенератор вимикається. При цьому лід не контактує з іншими продуктами та не поглинає запахи.

У дорожчих моделей холодильників льдогенератор оснащується ножем для розрізання льоду, він робить кубики або крихту.

Клас енергоспоживання

Даний показник відображає рівень економічності, позначається заголовними латинськими буквами від А до G. Устаткування економ класу маркується А, В і С. Недавно налічувалося тільки 7 класів, але з'явилися інші, економічні види (класи А +, А ++, А +++ ).

Техніку проміжного класу маркують літерою D, а пристрої з високою і підвищеною витратою енергії – E, F, G.

Всі холодильники відносяться до класів A / B / C / D. Для зручності виробники холодильників кожен клас маркують своїм кольором (високоекономічні – зеленим, а D – червоним).

Рівні споживання електрики діляться на класи щодо індексу енергоефективності. Економічними вважаються класи А, А ++, А +++ - економлять 50% електроенергії.

До економічних класів відносять А і В, а С і D – до середньої енерговитратності, так як економиться лише 15%. Зараз обладнання з класами D, E, F, G не користується популярністю через енергетичну неефективність.

Споживання електроенергії холодильником залежить від частоти відкриття дверей, його завантаженості, обсягу кожного відсіку, зовнішньої температури, цей показник знижується з допомогою підвищення ККД компресора і модернізації корпусних термоізоляції.

Клас енергоспоживання присвоюється обладнання відповідно до обсягу, системою розморожування та інших параметрів. Показник варіюється в межах 88-803 кВтг/рік.

Як обрати холодильник для себе?

Для сім'ї з 2-3 людей комфортно використовувати двокамерний холодильник з компресорним охолодженням і помірним споживанням електрики. До речі, компанія Siemens забезпечує клієнтів 10-річною гарантією на компресори фірмових холодильників.

Для габаритних приміщень підійдуть великі моделі і, навпаки – в кухні малих розмірів купуйте компактні моделі. Для бажаючих придбати якісне обладнання з великим простором слід зупинити вибір на XXL. Моделі підійдуть для користування великими сім'ями.

Вибираючи холодильник, зверніть увагу на наявність звукової та світлової сигналізації. Сигнал спрацьовує при залишеної відкритих дверей і виключенні енергії.

Окрім того, в дорогих холодильниках Siemens температура завжди підтримується константною і немає перепадів температур всередині холодильника після відкривання дверей, яке зазвичай негативно позначається на якість продуктів і сприяє більш швидкому руйнуванню вітамінів.