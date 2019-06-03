Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу

Вибір холодильника для дому – річ не проста. Треба звертати увагу на багато деталей, аби не довелось через деякий час йти за іншою моделлю. Нижче ми розкажемо кілька простих порад, що допоможуть обрати вашу ідеальну модель.

Габарити

Найважливіше, з чим потрібно визначитися перед вибором конкретної моделі холодильника, – його габарити. Від яких, власне, залежить і корисний об’єм камер. Розраховувати розміри й місткість холодильника варто, виходячи зі площі кухні, чисельності сім’ї і звичок зберігання продуктів у Вашому домі.

Якщо проблеми з розташуванням новенького холодильника не виникає, порахуйте приблизно, якого об’єму вам потрібен холодильник. Зазвичай для сім’ї із 2-4 осіб ідеально пасують холодильні камери об’ємом 200-400 літрів.

Комфорт і стиль свіжості

Кожен представлений на ринку холодильник має спеціальну наліпку, на якій можна побачити не тільки літеру, котра відносить пристрій до того чи іншого класу енергоспоживання, але й дізнатися скільки кіловат на рік "з’їсть" Ваш новий холодильник.

Наприклад, багато фахівців радять холодильники від Siemens, адже вони поєднують в собі інноваційні технології та сучасну естетику.

Рівень шуму

Більшість виробників вказують у характеристиках своїх моделей рівень шуму, який вимірюється в децибелах. Дозволена норма "комфортного" шуму для холодильника обмежена у 45 децибел. Цікаво, що розробники холодильників нового покоління подбали про те, аби вони працювали максимально тихо.

Сьогодні, найбільш популярними є рефрижератори із функцією iSensoric – інноваційні сенсори та інтелектуальне програмне забезпечення дозволяє підлаштовувати рівень шуму та навіть температуру до навколишнього середовища. Все для того, аби знизити енергозатратність та підвищити рівень комфорту користувачів.

Гідність сучасного ринку побутової техніки – це величезна пропозиція найрізноманітніших моделей на будь-який смак, колір і бюджет. Оскільки модельний ряд вимірюється навіть не десятками, а сотнями можливих варіантів, після визначення з розміром, типом установки, системи охолодження і розташування морозильної камери, а обирати вам.

Вигідне рішення XXL

Донедавна компанія Siemens пропонувала рішення side-by-side, як вдале поєднання дизайну, габаритів та розумних технологій. Однак, зараз компанія виводить на ринок ще сучасніше рішення – холодильники Siemens XXL. Новинка має ряд переваг не лише над стандартними холодильниками, але й також над пристроями side-by-side.

Зокрема, у порівнянні зі стандартними холодильниками, обсяг холодильників Siemens розміру XXL є на 55% більшими. Розмір холодильної камери становить 479 л. Крім того, такий холодильник може заморозити більший об’єм продукції (до 18-20 кг за добу).

На відміну від side-by-side, новинка XXL є більш енергоефективною - всього 100 Вт в порівнянні з 374 Вт в side-by-side.