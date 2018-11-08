Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати

Зараз на ринку спостерігаємо велике розмаїття прасочок для волосся – ці пристрої бувають різних форм, дизайну, функціоналу ну і, звичайно ж, відрізняються за ціною. Як же вибрати дійсно хороший пристрій, який не нашкодить волоссю і довгий час прослужить користувачці.

У цьому матеріалі звертаємо вашу увагу на кілька важливих моментів, які варто враховувати при виборі вирівнювача.

Тип покриття пластин

Є багато різних матеріалів, з яких зроблені пластини. І саме їхній вид часто визначає ціну апарату. Отож розглянемо найпоширеніші матеріали.

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Метал

Зазвичай його використовують у недорогих випрямлячах. Але довго ви ним користуватись не зможете, адже він дуже палить волосся. Тож якщо вам потрібен пристрій, щоб раз на рік причепуритись для особливої нагоди – чом би й і ні – можна обирати металеву праску. Але на кожен день краще подумати над іншим матеріалом.

Кераміка

Такі праски теж відносно бюджетні, та при цьому кераміка завдає значно менше шкоди волоссю. Цей матеріал нагрівається рівномірно та плавно ковзає по волоссю. Однак, він має і недолік – перед вирівнюванням не можна наносити на волосся будь-які косметичні засоби, адже вони дуже прилипають до керамічних пластин, це стосується навіть фарби для волосся.

Мармур

Часто його використовують у парі з керамікою. Це вдалий тандем. Коли гаряча кераміка нагріває і вирівнює, то мармур одразу ж охолоджує, що позитивно впливає на структуру волосинки і надає їй додаткового блиску.

Кераміка + мармур – це хороший тандем

Тефлон

У цьому випадку користувачці не варто боятись, що якийсь засіб для укладки прилипне до пластини. При цьому щодо ковзання та впливу на волосинки – тефлон схожий до кераміки. Та цей матеріал теж не ідеальний – покриття стирається при частому використанні.

Титан

Він добре ковзає по волоссю і рівномірно та дуже швидко нагрівається. Зазвичай його використовують у професійних пристроях. Ним справді треба вміти користуватись, адже через швидке нагрівання є ризик обпалити волосся.

Титановим випрямлячем треба вміти користуватись

Вольфрам

Дорогий матеріал, а відповідно сам випрямляч коштує не мало. Його пластини швидко і рівномірно розігріваються. При цьому він забезпечує тривалу дію – волосся буде триматись прямим протягом кількох днів.

Технологія іонізації волосся

Окремо варто звернути увагу на цю технологію. Нині її використовують багато виробників пристроїв для укладки волосся. Іонізація під час вирівнювання волосся генерує велику кількість негативно заряджених іонів, насичуючи ними волоски. Ці негативні іони стимулюють закриття волосяних лусочок та допомагають зберегти вологу в структурі волосини. Тож волосся менше січеться і не пересушується.

Ця технологія "загоює" пошкоджені волосинки

Існує також технологія лазерної іонізації. У пристроях з такою функцією є щось на кшталт "лазера", який випромінює велику кількість негативних іонів. Така технологія ще краще збагачує волосся іонами, адже відбувається пряме попадання у ціль, а відтак отримуємо ще гладкіше і більш доглянуте волосся.

Терморегулятор

Звісно, в першу чергу важливо, щоб терморегулятор був. Однак, треба зважати і на його тип.

Механічний терморегулятор

На механічному регуляторі складніше встановити точні показники. Звісно, випрямляч із таким регулятором обійдеться дешевше, але обрати більш бережливий режим для волосся на ньому не вийде.

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Електронний терморегулятор

На електронному варіанті можна значно точніше виставити цифри градусів. Щоправда, у більшості моделей показник потрібно оновлювати після кожного увімкнення. Та, якщо ви знаєте оптимальну для себе температуру, то не складно щоразу вибирати її за допомогою кнопок.

Більш вдалий вибір – електронний терморегулятор

До речі, більшість моделей з терморегуляторами мають в інструкціях такі собі "шпаргалки", в яких вказано для якого типу волосся потрібно обрати певну температуру.

Ширина пластин

У цьому випадку треба врахувати довжину волосся та мету, з якою ви будете використовувати праску. Так, для випрямлення довгого волосся підійдуть пристрої із широкими пластинами. Для середнього та короткого волосся краще звернути увагу на вузькі пластини. А якщо ви хочете накручувати локони за допомогою праски – то треба обрати заокруглені щипці.

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