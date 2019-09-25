Як виглядатиме iPhone 12: експерти прогнозують істотні зміни в дизайні

Минуло трохи більше двох тижнів з часу презентації Apple, коли компанія представила iPhone 11. Зараз в мережі вже почала з’являтись інформація про вигляд майбутньої новинки – iPhone 12.

Як пише macrumors.com, iPhone 12 буде схожий на культовий iPhone 4, який представили у 2010 році.

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Як наголошують експерти, Apple вже кілька років не вносила суттєвих змін у дизайн iPhone. Тож це відбудеться у наступному, 2020 році.

Що відомо про iPhone 12? За чутками, у 2020 році ми побачимо абсолютно нові смартфони. По-перше, наступник iPhone 11 Pro матиме менший розмір, а нове покоління iPhone 11 Pro Max – більшим від попередника. Йдеться про розмір дисплея, ймовірно, діагональ корпусу буде без змін.

iPhone 12 буде схожий на iPhone 4S

Нової інформації додав відомий аналітик Мін-Чі Куо. За його даними, Apple буде використовувати для новинок зовсім іншу металеву рамку. Вона нібито буде схожа на те, що було в iPhone 4. Це й не дивно, адже багато користувачів досі вважають саме iPhone 4 і 4s найкрасивішим смартфоном за всю історію Apple.

Зазнає змін і матеріал – він буде іншим як зовнішньо, так і тактильно, адже при його виробництві будуть використовуватися інші технології.

Таким чином металевий каркас і скляна частина корпусу суттєво подорожчають: максимум на 50-60% і 40-50% відповідно. Тож варто бути готовим, що вартість нового iPhone теж зросте.

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