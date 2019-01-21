Як виглядатиме оновлений смартфон-жабка Motorola RAZR V3: фото

Бренд Motorola, який належить компанії Lenovo, планує випустити оновлену версію культового смартфона-жабки Motorola RAZR V3. Наразі дата презентації новинки невідома, проте за попередніми оцінками обійдеться новинка в 1 500 доларів (близько 42 000 гривень).

Про це повідомляє Gizmochina.

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Очікується, що новинка отримає складаний дисплей. Дата виходу Motorola RAZR 2019 поки не визначена, але, судячи з усього, чекати цього залишилося недовго.



Ймовірний патент Motorola RAZR V3

Окрім того, ресурс 91mobiles виявив патентну заявку Motorola в базі даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, WIPO). Оскільки в ній йдеться про телефон зі складною конструкцією, цілком можливо, що так буде виглядати існуючий поки тільки в чутках Motorola RAZR 2019.

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