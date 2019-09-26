Як виглядатиме перший смартфон Xiaomi із підекранною фронтальною камерою

На зміну вирізам та отворам в дисплеях смартфонів вже готуються прийти підекранні камери в моделях різних виробників. Не стала виключенням і китайська компанія Xiaomi.

Що відомо про перший смартфон із підекранною камерою? Відомий інсайдер Мукул Шарма опублікував зображення потенційної новинки виробника, яка отримає подвійну селфі-камеру під дисплеєм.

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За даними джерела, вже в жовтні компанія представить смартфон з подвійною селфі-камерою, модуль якої буде розташовуватися під поверхнею екрана. Імовірно, смуга, яка відповідатиме за "появу" сенсорів, буде міняти прозорість в залежності від режиму використання ґаджета.

Технічні характеристики апарату і його комерційну назву інсайдер не повідомляє.

Xiaomi doesn't appear to be stopping working on smartphones innovation anytime soon. Right after the Mi Mix Alpha, we will soon be getting the world's first dual front camera tech. Wait, it's going to be hidden underneath the display.

Feel free to retweet. #xiaomi #redmi pic.twitter.com/KVpfTMhqcv — Mukul Sharma (@stufflistings) 25 вересня 2019 р.

Що відомо про смартфон Xiaomi Mi Mix 4? Шарма також зазначив, що найближчим часом запланований анонс моделі Mi Mix 4, але чи отримає новинка підекранну фронталку, невідомо.

Згідно раннім витокам, 5G-модель обладнають 2K-дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц, процесором Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативки і 108-мегапіксельним сенсором основної камери. Передбачувана дата презентації та ціна флагманського смартфона виробником не оголошені.

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