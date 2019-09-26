Як виглядатиме перший смартфон Xiaomi із підекранною фронтальною камерою
На зміну вирізам та отворам в дисплеях смартфонів вже готуються прийти підекранні камери в моделях різних виробників. Не стала виключенням і китайська компанія Xiaomi.
Що відомо про перший смартфон із підекранною камерою? Відомий інсайдер Мукул Шарма опублікував зображення потенційної новинки виробника, яка отримає подвійну селфі-камеру під дисплеєм.
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За даними джерела, вже в жовтні компанія представить смартфон з подвійною селфі-камерою, модуль якої буде розташовуватися під поверхнею екрана. Імовірно, смуга, яка відповідатиме за "появу" сенсорів, буде міняти прозорість в залежності від режиму використання ґаджета.
Технічні характеристики апарату і його комерційну назву інсайдер не повідомляє.
Що відомо про смартфон Xiaomi Mi Mix 4? Шарма також зазначив, що найближчим часом запланований анонс моделі Mi Mix 4, але чи отримає новинка підекранну фронталку, невідомо.
Згідно раннім витокам, 5G-модель обладнають 2K-дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц, процесором Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативки і 108-мегапіксельним сенсором основної камери. Передбачувана дата презентації та ціна флагманського смартфона виробником не оголошені.
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