Як збільшити автономність смартфонів: порада від Google

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У Google переконують, що темний режим дозволяє збільшити автономність смартфонів
У Google переконують, що темний режим дозволяє збільшити автономність смартфонів / Соцмережі

Під час нещодавньої конференції Android Dev Summit інженери Google розповіли про свої дослідження та поділилися порадами щодо продовження автономності смартфонів.

Так, предметом тестування став нічний (темний) режим дисплея Google Pixel. Як з’ясували представники мультимедійного гіганта, що він не лише знижує навантаження на очі, але і дозволяє пристрою довше протриматися без підзарадки. Натомість блакитний колір у популярній кольоровій гамі RGB споживає на 25% більше енергії, аніж червоний або зелений, пише ресурс 9 To 5 Google.

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Темний режим, Google, автономність, споживання енергії, зарядка
Білий колір найбільше "з'їдає" заряд акумулятора 

Аби з'ясувати, як впливає на споживання енергії та чи інша кольорова гама інтерфейсу, автори експерименту заміряли час роботи апарату від одного заряду акумулятора з різними темами оформлення Android.

У підсумку виявилося, що під час запуску YouTube в темному режимі споживання енергії склало цілих 60% на максимальній яскравості, і 14% – за половинної.

Темний режим, Google, автономність, споживання енергії, зарядка
Так темний режим у додатках впливає на споживання смартфоном енергії

У дослідженні перевіряли різні колірні схеми (включно з зеленою, червоною та синьою), але саме чорна в результаті показала найбільшу ефективність.

Зауважимо, що ці результати є актуальними для пристроїв з AMOLED-дисплеями, оскільки для відображення чорного кольору їхні пікселі повністю вимикаються, завдяки чому досягається висока енергоефективність.

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Темний режим, Google, автономність, споживання енергії, зарядка
Висока енергоефективність за темного режиму досягається тим, що пікселі на дисплеях вимикаються повністю 

Наразі темна тема є доступною лише в декількох додатках Google (зокрема, у Gboard, Maps і YouTube). За запевненням розробників, незабаром така функція з'явиться у всіх програмних продуктах компанії.

Темний режим, Google, автономність, споживання енергії, зарядка
Так падає енергоспоживання в додатку YouTube з включеним Dark Mode за різної яскравості

Нагадаємо, на початку жовтня інкубатор технологій Jigsaw (Google Ideas) випустив новий додаток Intra, що дозволяє заходити на сайти, які заблоковано у певній країні.

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Теги: Техно Додатки Інтернет Ґаджети дослідження Смартфони Google
Джерело: Техно
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