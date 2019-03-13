Які мобільні додатки найпопулярніші серед українців: цікавий рейтинг

Аналітична компанія Kantar TNS опублікувала свіжий рейтинг найпопулярніших мобільних додатків серед українців. Незмінними лідерами залишилися Viber, Chrome, YouTube, Gmail.

Найактивніше українці користувалися месенджером Viber, а також додатку вдалося наростити аудиторію з 93,6% до 96,2% у порівнянні із лютим 2018 року.

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Другу сходинку рейтингу посів мобільний браузер Chrome. У відсотковому співвідношенні кількість активних користувачів додатку зросла від 85,4% до 92,5% у порівнянні з попереднім роком.

На третій позиції розташувався відеохостинг YouTube із 91,2% користувачів.



Рейтинг найпопулярніших додатків

Охоплення додатків Facebook, Telegram та Duo показали стрімке зростання за рік. Приміром, охоплення Facebook зросло з 65% у лютому 2018 до 80% у лютому 2019. Telegram показав зростання з 27,5% до 46,7% відповідно.

У топ-15 додатків у 2019 році піднявся додаток для відеочату – Duo, а от "Вконтакте" й Skype вибули з рейтингу.

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