Які технологічні зміни відбудуться в Україні через 10 років, – прогноз експерта Microsoft

Через 10 років Україна, як і весь світ, стануть діджиталізованими. Цілі держави, і кожна окрема компанія, буде трансформована в ІТ, використовуючи різні хмарні сервіси та посилюючи свої IT-департаменти. Майбутнє однозначно за штучним інтелектом.

Вже до 2030 року інвестиції в технології ШІ сягнуть 2,5 трильйони доларів. Про це розповів директор з питань національних технологічних стратегій й політики для 24 країн регіону Центральної та Східної Європи компанії Microsoft Михайло Шмєльов.

Важливо: У київському метро запустили 4G: список станцій

Він пояснив, що компанії, в тому числі Microsoft, долучаються до створення продуктів, що працюють з даними, модифікують робочі місця і допомагають працівникам компаній бути більш продуктивними.

Михайло Шмєльов, Microsoft Україна

Про нові технології в Україні через 10 років

За прогнозами експертів, вже цього року 85% світових корпорацій використовуватиме штучний інтелект. До 2025 року світ опанує можливості змішаної реальності для створення нових середовищ та візуалізації, де фізичні та цифрові об'єкти співіснують і взаємодіють у режимі реального часу.

Корпорація Microsoft першою почала просувати на широкий ринок окуляри зі змішаною реальністю HoloLens з AR-гарнітурою. Серед відомих компаній, які вже використовують HoloLens — Audi, AB In Bev, Centrica та десятки інших.

Майбутнє – за штучним інтелектом

Вже зараз ми бачимо сотні прикладів використання технологій змішаної реальності: хірурги у Великобританії застосовують HoloLens, щоб "побачити" пацієнтів зсередини ще до операції. Команда Імперського коледжу в Лондоні носить ці пристрої в операційних кінотеатрах, щоб маркувати ключові судини, кістки та м’язи, що робить процедури швидшими та безпечнішими.

Ми бачимо майбутнє у використанні технологій змішаної реальності, а її інструменти, за прогнозами, зможуть принести до 144 мільярдів доларів у світову економіку протягом наступних 5-6 років.

Цікаво: Ми не зможемо це зробити, – японські фахівці про бортовий комп'ютер Tesla

В Україні є високий інтелектуальний потенціал та сильні IT-спеціалісти, а також сфера стартапів, яка стрімко розвивається. Доказом є те, що з 2010 тільки в програмах підтримки та розвитку стартапів від Microsoft Україна брали участь понад 1 200 "впевнених" стартапів із пропрацьованим бізнес-планом та унікальною ідеєю. Й це тільки наша програма.

Про робочі місця в майбутньому

Нещодавно Інститут вивчення майбутнього (Institute for the Future, IFTF) представив дослідження про зміни на світовому ринку праці у найближчі десять років. 60% опитаних менеджерів вважають, що у 2030 році всі працівники компаній опанують інформаційно-комунікаційні технології, щоб зберегти конкурентоспроможність.

За нашими даними, понад 81% партнерів будуть інвестувати у сучасні робочі місця протягом наступних двох років. А 83% менеджерів погоджуються із твердженням, що завдяки ІТ робочі процеси змінюються на краще.

ШІ активно застосовую в медицині

Під ці потреби ми розробили Microsoft Teams — центр для командної роботи в Office 365, який інтегрує користувачів, вміст і засоби, що необхідні для ефективнішої роботи. Teams поєднує всі необхідні інструменти —Office 365, месенджери, дзвінки календар, перекладач, який самовдосконалюється завдяки машинному навчанні.

Чи запрацює 6G

Тема 6G стає дедалі популярнішою і, враховуючи, наскільки швидко зараз розвивається світ, ми дуже оптимістично дивимось на можливість появи 6G у 2030-х роках. Ще у 2018 році Китай, щойно впровадивши 5G, одразу ж повідомив про початок роботи над шостим поколінням мобільного зв`язку.

До теми: Розроблено мікросхеми для мереж 6G

Сьогодні японська телекомунікаційна компанія NTT формує міжнародний альянс з корпораціями, які мають технології та можливості для впровадження 6G. Почати планують з розробки напівпровідників, що споживатимуть лише соту частину енергії, яку споживають сучасні мікросхеми. Такий напівпровідник може стати стандартом для 6G, а його масове виробництво заплановане до 2030 року. Зараз перемовини про альянс ведуться одразу із 65 потенційними партнерами, серед яких і Microsoft.

Крім того, Microsoft співпрацює із найбільшою у світі телекомунікаційною компанією AT&T Communications. Ця компанія вперше представила мобільний 5G в США та розраховує мати 5G загальнонаціонального рівня до першої половини 2020 року. Microsoft підсилить можливості використання розробленої AT&T 5G, включно із розробкою, тестуванням та обчислювальними можливостями, створенням унікальних рішень у сферах спільного робочого простору, спілкування, перекладачів, інтернету речей та кібербезпеки.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно