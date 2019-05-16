Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості

Сучасний холодильник перестав бути просто "холодною шафою" для зберігання продуктів. Нині користувачі хочуть отримувати від техніки інноваційні рішення у системі охолодження та збереження свіжості. А про розморожування взагалі можна забути.

Сучасні рішення у заморожуванні

Одна із важливих функцій новітніх холодильників – швидке заморожування великої кількості продуктів. Ця функція отримала назву superFreezing. Вона забезпечує якісне заморожування у рекордно короткий час.

Аби додати нові продукти до морозильної камери, у холодильниках Siemens потрібно запустити функцію "заморожування" за добу до цього. Після активації, система опустить температуру до -30 градусів. Це убезпечить продукти, залишені раніше у холодильнику, від розморожування.

Розмороження не потрібне

Ще один плюс сьогоднішніх холодильників – технологія noFrost. Вона передбачає спеціальну систему вентиляції, яка забезпечує видалення вологості з повітря всередині апарату. Завдяки цьому у холодильниках Siemens не утворюється лід на внутрішніх стінках камери і продукти зберігаються ідеально. Крім цих очевидних переваг, користувачі також можуть забути про процес розморожування холодильної камери та зекономити час на зайвих клопотах.

Інтелектуальні сенсори

Більшість сучасних холодильників мають механічний чи електронний перемикач, який дає змогу задати температуру у внутрішній камері. Однак, аби визначити оптимальні параметри, треба врахувати багато факторів, серед яких температура навколо холодильника, попадання на його корпус сонячних променів тощо.

Моделі Siemens оснащені технологіями iSensoric. Це дійсно унікальне технологічне рішення. Кілька сенсорів, що розташовані зовні і всередині холодильника, з'єднані блоком управління. Ці сенсори вимірюють зовнішню та внутрішню температуру та передають інформацію в блок управління. В результаті, система автоматично налаштовує температуру охолодження, що забезпечує ідеальні умови для зберігання продуктів.

Гарантія свіжості

Класичні холодильники охолоджують температуру до заданої користувачем позначки і, таким чином, збільшують термін життя продуктів. Але таке охолодження – вчорашній день.

Компанія Siemens пропонує справді сучасний підхід – функцію freshSense. Вона вимірює температуру всередині холодильника і ззовні та, якщо фіксує зміни, автоматично компенсує їх.

Довготривале зберігання

Крім цього, ідеальні умови для зберігання продуктів у холодильниках Siemens забезпечує і спеціальне відділення – hyperFresh. Його датчик підтримує температуру на рівні 0 градусів, а регулятор дозволяє налаштувати рівень вологості. Це забезпечує стабільний і справді ефективний цикл охолодження риби та м’яса, овочів та фруктів і допомагає їм довше залишатися свіжими.

Переваги hyperFresh:

Збереження смакових якостей їжі;

Значно довший термін свіжості продуктів;

Збереження поживних речовин та вітамінів.

До речі, моделі холодильників Siemens з зоною hyperFresh premium 0⁰C, оснащені сенсорами вологи і температури, які гарантують збільшення терміну свіжості продуктів до трьох разів довше.

Чисте повітря

Завдяки фільтру очищення повітря airfreshFilter з системою захисту від утворення бактерій antiBacteria, яким оснащені холодильники Siemens, можна більше не перейматись, як нейтралізувати різкий запах риби, сиру, цибулі чи часнику. Повітря всередині холодильника без додаткових зусиль завжди буде чистим і свіжим.