Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)

Лютий став дуже плідним місяцем для презентації нових флагманів. Компанія Samsung провела презентацію та представила одразу два потужні флагмани. А наприкінці лютого стартувала виставка MWC-2019, на якій представили цілий ряд яскравих смартфонів.

20 лютого, в рамках презентації, Samsung представила нове покоління флагмана Galaxy S10. Тоді ж у компанії випустили ще один довгоочікуваний смартфон – гнучкий Samsung Galaxy Fold.

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Того ж дня Xiaomi випустила свій довгоочікуваний флагманський телефон – Mi 9.

Під час виставки MWC-2019, що стартувала 24 лютого, ми побачили ще кілька дуже цікавих смартфонів. Зокрема, Huawei випустила свій варіант гучного смартфона – Mate X.

Також ми дочекались виходу флагмана Nokia 9 PureView, презентацію якого виробник переносив кілька разів. Цей телефон став першим на ринку пристроєм з 5 модулями основної камери.

Одразу 4 нових смартфони випустила компанія Sony. Нашу увагу привернув флагман Xperia 1, що отримав потрійну основну камеру. При чому основний модуль має рекордну на ринку роздільну здатність – 52 Мп.

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