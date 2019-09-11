Який смартфон першим отримає операційну систему HarmonyOS: офіційна заява Huawei

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Який смартфон першим отримає операціну систему HarmonyOS
Який смартфон першим отримає операціну систему HarmonyOS / Фото з вільних джерел

Незадовго до офіційної презентації смартфона Huawei Mate 30 Pro компанія оголосила, що пристрій все таки отримає операційну систему Android. Однак через напружені стосунки китайського вендора з корпорацією Google доля прошивки наступного флагмана залишається під питанням.

Як повідомляє Gizmochina, ситуацію прояснив генеральний директор китайської компанії – він розповів, чого варто очікувати майбутнім власникам Huawei P40.

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Які смартфони отримають HarmonyOS? Генеральний директор підрозділу споживчого бізнесу Huawei Річард Ю заявив, що якщо ситуація з сервісами Google не буде вирішена, в наступному році компанія почне використовувати в смартфонах власну операційну систему, починаючи з флагманської моделі P40.

Він зазначив, що HarmonyOS, власний магазин додатків App Gallery і сервіси Huawei Mobile Services вже готові прийти на заміну рішенням Google для смартфонів.

Що відомо про операційку Huawei? HarmonyOS позиціонується як універсальне і безпечне рішення для всіх типів пристроїв. Фірмовий компілятор Ark дозволяє розробникам в короткі терміни адаптувати готові Android-додатки для роботи на новій платформі.

Нагадаємо, анонс флагманських смартфонів Huawei Mate 30 та Mate 30 Pro відбудеться 19 вересня. Новинки дебютують під управлінням Android, але без сервісів Google з коробки.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Huawei Google Android
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