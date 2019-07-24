Якою буде операційна система Android 11 R: відео

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Якою буде операційна система Android 11 R
Якою буде операційна система Android 11 R / Фото з вільних джерел

Поки одні користувачі продовжують тестувати бета-версії операційної системи Android 10 Q, інші вже почали замислюватися над тим, який вигляд може отримати Android 11 R. Ентузіасти опублікували доволі реалістичний концепт нової ревізії "зеленого робота", який представлять тільки навесні 2020 року.

Головні зміни в Android 11 R. Як повідомляє Android Community, автори концепту прогнозують появу нової панелі навігації і "живих" віджетів робочого столу.

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На панелі швидкого доступу розміститься меню управління аудіоплеєром, доступ до якого здійснюється з екрану блокування. Дизайнери також впевнені, що Google представить новий внутрішньоплатформенний месенджер Gmessage з функцією наскрізного шифрування для спілкування між користувачами Android.

Очікується, що однією з головних особливостей Android 11 R стане максимально плавна анімація при роботі з графічним інтерфейсом, зазнає змін і меню налаштувань. Не обійдеться і без темної колірної схеми – в новій ОС вона буде доступна за замовчуванням.

Концепт Android 11 R – дивіться відео

Достовірність інформації. Зауважимо, показана на відео операційна система являє собою лише продукт роботи дизайнерів. Підтверджених даних про 11 версію мобільної ОС від Google практично немає. Анонсована раніше Android Q дебютує в третьому кварталі 2019 року.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Android Google
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