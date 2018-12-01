Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть в пригоді

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5 додатків, що захистять смартфон від викрадення
5 додатків, що захистять смартфон від викрадення / androidpit.com

Від крадіжки смартфону не застрахований ніхто. Та, мабуть, ми боїмося не так фізичної втрати телефон, як інформації, яка на ньому є. Тож, рекомендуємо вам встановити кілька додатків, які у випадку втрати допоможуть вам захистити дані на пристрої.

Ці додатки для Android можуть захистити смартфон від злому, сфотографувати злодія і допоможуть його знайти.

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AppLock

AppLock встановлює пароль на будь-який додаток в вашому смартфоні. Для розблокування можна використовувати пін-код, графічний ключ або відбиток пальця. Встановіть режим Advanced для того, щоб сторонній користувач не зміг видалити AppLock. Заблокуйте кнопку відключення, а також вимкнення функцій геолокації і передачі даних, щоб телефон був завжди на зв'язку і його можна було відстежити.

Якщо смартфон вкрали

Lockwatch таємн офотографує викрадача 

Sophos Antivirus and security

Безкоштовний антивірус з антиспамом і блокуванням смартфона при втраті. Sophos сканує жорсткий диск і оперативну пам'ять на наявність загроз. Також в ньому є багато корисних додаткових функцій, наприклад фаєрвол, моніторинг мережі, інформаційна панель з попередженнями безпеки, рекомендаціями і ще купа різних налаштувань і блокувань.

App Ops

Ця програма керує дозволом і доступом до апаратної частини смартфона інших додатків. У Android є така особливість: встановлені програми не зможуть мати доступ до дзвінків, смс або іншої приватної інформайці, якщо ви їм самі їм це не дозволите. App Ops визначає доступи, які не впливають на роботу додатків і дає змогу в зручному режимі їх відключати.

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Find Your Device

Безкоштовна утиліта від Google, яка дає змогу знайти пристрій, який загубився. Заблокуйте додаток паролем, щоб шахрай не зміг його відключити. Ви можете змусити загублений телефон дуже голосно дзвонити для того, щоб його почути. Також можна вивести на його екран повідомлення з контактами власника.

Lockwatch

Ця програма таємно фотографує людину, яка намагається розблокувати ваш смартфон і відправляє фото вам на пошту разом з геолокацією. Він працює непомітно, займає всього 1 мегабайт, не витрачає заряд батареї і вмикається тільки якщо хтось вводить неправильний пароль.

Автор: Сергій Депутат

Джерело: nv.ua

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Автор: Блог Медіа
Теги: Смартфони Техно
Джерело: Техно
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