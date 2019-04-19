Яку камеру отримає iPhone 2019: прогнози

Численні витоки із зображенням нового iPhone, який представлять восени, демонструють, що новинка отримає квадратний модуль камери. Відомий аналітик Мін-Чі Куо на основі отриманої інформації розповів деталі про камеру майбутньої новинки.

Як інформує 9to5Mac, камера новинки буде схожою, як у минулорічних моделей Xs і Xs Max. Однак, виробник додасть ще третій модуль з ультраширокою оптикою. Матриця від Sony матиме роздільну здат6ність 12 Мп.

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Що стосується наступника бюджетного iPhone Xr, то від теж отримає додатковий модуль, тобто основна камера стане подвійною. Однак, який саме модуль додадуть, експерт не повідомляє.

Фронтальна камера вона матиме роздільну здатність 12 Мп. Нова камера з’явиться у всіх трьох iPhone 2019 року випуску.

Що ще відомо. Раніше була інформація, що нове покоління iPhone Xr отримає IPS-екран, в той же час топові новинки будуть оснащені OLED дисплеями.

Також в смартфонах з’явиться зворотна бездротова зарядка, як у лінійки Galaxy S10. Швидку дротову зарядку доведеться купувати в інших виробників. Адже нещодавно компанія заявила, що припиняє роботу над AirPower.

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