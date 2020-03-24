Яку роботу зараз найчастіше шукають українці: інфографіка

Схоже, криза вже торкнулась ринку праці в Україні. Так, з 12 по 23 березня кількість користувачів на сайті з пошуку роботи істотно зросла порівняно з аналогічним періодом в лютому.

Як розповіли у порталі для пошуку роботи hh.ua | grc, вони проаналізували запити користувачів в перші дні карантину і з'ясували, що кількість шукачів роботи зросла на 60%.

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При чому, попит змінився як у віковому, так і в гендерному співвідношенні.

5 найпопулярніших розділів

ІТ Продажі Топ-менеджмент Початок кар'єри Маркетинг

Цікаво, ще донедавна, топ-менеджмент не був у 3 найпопулярніших розділів, вперше потрапив до трійки лідерів. Однак, останнім часом попит ці на вакансії збільшився вдвічі.

А от популярність розділу "Початок кар'єри" навпаки знизилась. Хоча ще на початку 2020 року був на 3 місці.

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Що відомо про шукачів роботи

Експерти звертають увагу, що збільшилась кількість користувачів із досвідом роботи. Якщо у лютому на них припадало 53% всіх розміщених резюме, то в березні зросла до 67%.

Найбільшу кількість резюме розмістили користувачі від 30 до 40 років. Також зросла частка резюме, розміщених чоловіками: в лютому на них припадало 53%, а в березні вже 63%.

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