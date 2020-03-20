YouTube та Netflix погодилися понизити якість відео через коронавірус

Відеосервіс Netflix погодився на місяць знизити якість відеострімінгу в Європі. Такий захід повинен допомогти зберегти стабільність роботи інтернет-мережі в регіоні. До такого ж рішення вдалися інші стрімінгові рішення, а також платформа YouTube.

Раніше єврокомісар Тьєррі Бретон запропонував TV провайдерам знизити якість передачі зображення з HD до SD. Річ в тім, що через пандемію коронавірусу люди залишаються вдома, а це призводить до перевантаження інфраструктури, повідомляє Techcrunch.

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Якість стрімінгу знизять, щоб всім вистачило

У заяві Netflix зазначається, що відеосервіс вирішив знизити якість трансляцій після переговорів глави компанії Ріда Хастингса з Тьєррі Бретон. У Netflix вважають, що такий крок допоможе знизити навантаження на європейські мережі зв'язку на 25%.

Коментуючи рішення Netflix, Бретон сказав, що вітає оперативні дії відеосервісу, спрямовані на збереження безперебійного функціонування інтернету в період пандемії коронавіруса.

Містер Хастінгс продемонстрував свою відповідальність і солідарність. Ми будемо підтримувати тісний зв'язок, щоб разом стежити за розвитком подій,

– додав Тьєррі Бретон.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix



To beat #COVID19, we #StayAtHome



Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.



To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary. — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020

Разом з тим єврокомісія закликала користувачів інтернету в регіоні відповідально використовувати онлайнові рекреаційні заходи – наприклад, вибравши налаштування, що знижують споживання даних, включаючи використання Wi-Fi (а не мобільних даних) та вибираючи нижчу роздільну здатність для контенту, коли це можливо.

YouTube також знизить якість відео

Компанія Alphabet Inc. заявила про те, що збирається знизити якість стрімінгу контенту на європейському ринку. Компанія пішла на такий крок, оскільки відеоролики складають значну частину інтернет-трафіку.

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