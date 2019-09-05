Зафіксували зіткнення чорної діри із зіркою

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Зафіксували зіткнення чорної діри із зіркою
Зафіксували зіткнення чорної діри із зіркою

Детектори гравітаційних хвиль в США і Європі (LIGO і Virgo) зафіксували вибух гравітаційного випромінювання. Ці гравітаційні хвилі вже отримали назву S190814bv. Це стало свідченням руйнування нейтронної зірки чорною дірою.

Як передає сайт NASA, згідно з підрахунками астрономів, зіткнення сталося на відстані 900 мільйонів світлових років від Землі.

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Вчені провели моделювання та з’ясували, що маса одного об'єкта, який бере участь у події S190814sv, у понад 5 разів перевищує масу Сонця. Тож є велика ймовірність, що це була чорна діра. Маса другого об'єкта менше трьох мас Сонця, він може бути нейтронної зіркою.

Цікаво, що раніше такого сплеску гравітаційного випромінювання не було зареєстровано.

Наразі дослідження події S190814sv триватимуть. Майбутні відкриття подібних систем допоможуть зрозуміти природу таких явищ.

Зіткнення чорної діри із зіркою

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Теги: Техно Новини Техно Космос NASA
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