EPayments заморозила рахунки клієнтів: постраждало мільйон користувачів

Електронна платіжна система EPayments заморозила рахунки близько мільйона своїх користувачів. Скільки часу рахунки користувачів будуть заблокованими, у компанії поки не уточнили.

"EPayments домовилося з Управління з фінансового регулювання і нагляду Великобританії (FCA) призупинити всю діяльність на рахунках клієнтів…Ми знаємо, що це буде дуже неприємний час для наших клієнтів. Ми просимо вибачення за будь-які незручності. Ми хочемо запевнити клієнтів, що їхні кошти будуть захищені, як у звичайному режимі", – повідомили у компанії.

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У чому причина

еPayments призупинив усі фінансові операції на вимогу FCA, після того, як Управління провело перевірку регулятора систем. При цьому експерти виявили порушення – недостатнє дотримання заходів антивідмивного законодавства.

Наразі сервіс співпрацює з FCA для відновлення своєї роботи.

EPayments заморозила рахунки клієнтів

Що загрожує клієнтам

У компанії наголосили, що усі кошти користувачів – надійно захищені. Однак, деяким клієнтам доведеться пройти додаткові юридичні процедури. Більшість користувачів EPayments проживає у країнах пострадянського простору, що може ускладнити процеси верифікації.

Що таке EPayments?Це електронний платіжний сервіс, який є асоціацією електронних платіжних систем. Сервіс дає змогу своїм клієнтам оформляти власні дебетові банківські картки.



За допомогою сервісу можна відправляти гроші співробітникам і партнерам, які живуть в інших країнах. Фрілансери можуть отримати банківські реквізити і отримувати кошти, навіть якщо замовник не зареєстрований у цьому сервісі.

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