Історичний запуск Falcon 9 та Crew Dragon: онлайн-трансляція події
27 травня о 23:33 за київським часом повинен був пройти перший в історії пілотований запуск комерційного космічного корабля компанії SpaceX – Crew Dragon з двома американськими астронавтами на борту. Нажаль запуск скасували через погану погоду.
24 канал спостерігав, за підготовкою до старту ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon від SpaceX на майданчику PAD39A на мисі Канаверал, що у Флориді.
Деталі NASA та SpaceX готові до історичного запуску корабля Crew Dragon: все про політ до МКС
Коротко про запуск
Запуск повинен був пройти 23:33 за київським часом, однак його скасували через несприятливі погодні умови.
Швидше за все його перенесуть на одну з резервних дат: 30 або ж 31 травня.
Екіпаж першого пілотованого корабля Crew Dragon складається з двох досвідчених астронавтів NASA, що мають за плечима по два космічні польоти. Колишній пілот шатла Дуглас Герлі призначений командиром корабля, астронавт Роберт Бенкен виконує роль командира зі спільних операцій з МКС.
Герлі відповідатиме за ділянку автономного польоту Crew Dragon, а Бенкен контролюватиме автоматичне стикування й розстикування з МКС. Разом вони повинні оцінити готовність корабля до доставки людей на орбіту. Крім того, їм належить перевірити в реальних умовах зручність і функціональність нових рятувальних скафандрів, розроблених SpaceX.
Відеотрансляція
- Стрім від NASA
- Стрім від SpaceX
Етапи запуску
Точний таймінг процесів підготовки ракети Falcon 9 до запуску.
- -45:00 Керівник запуску SpaceX підтверджує готовність до заправки ракети паливом
- -42:00 Відведення рукава для посадки астронавтів
- -37:00 Готовність системи аварійного порятунку Dragon
- -35:00 Починається заправка ракети RP-1 (ракетне паливо-1, гас)
- -35:00 Починається заправка першого ступеня ракети рідким киснем
- -16:00 Починається заправка другого ступеня ракети рідким киснем
- -07:00 Починається охолодження двигунів Falcon 9 перед стартом
- -05:00 Dragon перемикається на внутрішнє живлення
- -01:00 Бортовий комп'ютер починає фінальну передстартову перевірку
- -01:00 Починається наддув паливних баків до рівня польотного тиску
- -00:45 Керівник запуску SpaceX підтверджує готовність до запуску
- -00:03 Команда на запалювання двигунів
- 00:00 Старт Falcon 9
- 00:58 MaxQ – момент максимального аеродинамічного тиску на ракету
- 2:33 Відключення двигунів першого ступеня
- 2:36 Поділ першого і другого ступенів
- 2:44 Включення двигуна другого ступеня
- 7:15 Включення двигунів першого ступеня при поверненні в атмосферу
- 8:47 Відключення двигунів другого ступеня
- 8:52 Включення двигунів першого ступеня для посадки
- 9:22 Приземлення першого ступеня на платформу Of Course I Still Love You
- 12:00 Відділення Dragon від другого ступеня
- 2:46 Відкриття носового конуса Dragon
Як проходила підготовка до запуску
Астронавти Дуглас Герлі та Роберт Бенкен одягнені у скафандри від SpaceX на автівках Tesla вирушили до майданчика де відбудеться старт.
- Відправка екіпажу в зону старту
Скріншоти з трансляції:
- Посадка в корабель Crew Dragon
- Астронавти всередині Crew Dragon
До слова, на борту Crew Dragon перебувають не лише астронавти. Разом з ними, на третьому кріслі, сидить іграшковий динозавр. Ця іграшка виконує роль індикатора відсутності гравітації. Коли корабель опинеться у відкритому космосі, екіпаж зможе помітити відсутність гравітації завдяки цій іграшці.
Третій член екіпажу Crew Dragon – іграшковий динозавр
- Відведення трапу
Нажаль запуск скасували. Коли саме його проведуть, наразі невідомо. Попередньо є дві дати: 30 або 31 травня, однак про точний день буде повідомлено пізніше.