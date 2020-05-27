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Історичний запуск Falcon 9 та Crew Dragon: онлайн-трансляція події

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Запуск Crew Dragon та ракети 27 травня 2020 – онлайн трансляція
Астронавти Бенкен та Герлі під час передстартової підготовки / SpaceX

27 травня о 23:33 за київським часом повинен був пройти перший в історії пілотований запуск комерційного космічного корабля компанії SpaceX – Crew Dragon з двома американськими астронавтами на борту. Нажаль запуск скасували через погану погоду.

24 канал спостерігав, за підготовкою до старту ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon від SpaceX на майданчику PAD39A на мисі Канаверал, що у Флориді.

Деталі NASA та SpaceX готові до історичного запуску корабля Crew Dragon: все про політ до МКС

Коротко про запуск

Запуск повинен був пройти 23:33 за київським часом, однак його скасували через несприятливі погодні умови.

Швидше за все його перенесуть на одну з резервних дат: 30 або ж 31 травня.

Екіпаж першого пілотованого корабля Crew Dragon складається з двох досвідчених астронавтів NASA, що мають за плечима по два космічні польоти. Колишній пілот шатла Дуглас Герлі призначений командиром корабля, астронавт Роберт Бенкен виконує роль командира зі спільних операцій з МКС.

Герлі відповідатиме за ділянку автономного польоту Crew Dragon, а Бенкен контролюватиме автоматичне стикування й розстикування з МКС. Разом вони повинні оцінити готовність корабля до доставки людей на орбіту. Крім того, їм належить перевірити в реальних умовах зручність і функціональність нових рятувальних скафандрів, розроблених SpaceX.

Відеотрансляція

  • Стрім від NASA
  • Стрім від SpaceX

Етапи запуску

Точний таймінг процесів підготовки ракети Falcon 9 до запуску.

  • -45:00 Керівник запуску SpaceX підтверджує готовність до заправки ракети паливом
  • -42:00 Відведення рукава для посадки астронавтів
  • -37:00 Готовність системи аварійного порятунку Dragon
  • -35:00 Починається заправка ракети RP-1 (ракетне паливо-1, гас)
  • -35:00 Починається заправка першого ступеня ракети рідким киснем
  • -16:00 Починається заправка другого ступеня ракети рідким киснем
  • -07:00 Починається охолодження двигунів Falcon 9 перед стартом
  • -05:00 Dragon перемикається на внутрішнє живлення
  • -01:00 Бортовий комп'ютер починає фінальну передстартову перевірку
  • -01:00 Починається наддув паливних баків до рівня польотного тиску
  • -00:45 Керівник запуску SpaceX підтверджує готовність до запуску
  • -00:03 Команда на запалювання двигунів
  • 00:00 Старт Falcon 9
  • 00:58 MaxQ – момент максимального аеродинамічного тиску на ракету
  • 2:33 Відключення двигунів першого ступеня
  • 2:36 Поділ першого і другого ступенів
  • 2:44 Включення двигуна другого ступеня
  • 7:15 Включення двигунів першого ступеня при поверненні в атмосферу
  • 8:47 Відключення двигунів другого ступеня
  • 8:52 Включення двигунів першого ступеня для посадки
  • 9:22 Приземлення першого ступеня на платформу Of Course I Still Love You
  • 12:00 Відділення Dragon від другого ступеня
  • 2:46 Відкриття носового конуса Dragon

Як проходила підготовка до запуску

Астронавти Дуглас Герлі та Роберт Бенкен одягнені у скафандри від SpaceX на автівках Tesla вирушили до майданчика де відбудеться старт.

  • Відправка екіпажу в зону старту

Скріншоти з трансляції:

 

  • Посадка в корабель Crew Dragon

 

  • Астронавти всередині Crew Dragon

 

До слова, на борту Crew Dragon перебувають не лише астронавти. Разом з ними, на третьому кріслі, сидить іграшковий динозавр. Ця іграшка виконує роль індикатора відсутності гравітації. Коли корабель опинеться у відкритому космосі, екіпаж зможе помітити відсутність гравітації завдяки цій іграшці.


Третій член екіпажу Crew Dragon – іграшковий динозавр

  • ​​Відведення трапу

 

Нажаль запуск скасували. Коли саме його проведуть, наразі невідомо. Попередньо є дві дати: 30 або 31 травня, однак про точний день буде повідомлено пізніше.

Автор: Михайло Года
Теги: Crew Dragon NASA SpaceX Новини Техно Техно Космос МКС
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