Історичний запуск Falcon 9 та Crew Dragon: онлайн-трансляція події

27 травня о 23:33 за київським часом повинен був пройти перший в історії пілотований запуск комерційного космічного корабля компанії SpaceX – Crew Dragon з двома американськими астронавтами на борту. Нажаль запуск скасували через погану погоду.

24 канал спостерігав, за підготовкою до старту ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon від SpaceX на майданчику PAD39A на мисі Канаверал, що у Флориді.

Деталі NASA та SpaceX готові до історичного запуску корабля Crew Dragon: все про політ до МКС

Коротко про запуск

Запуск повинен був пройти 23:33 за київським часом, однак його скасували через несприятливі погодні умови.

Швидше за все його перенесуть на одну з резервних дат: 30 або ж 31 травня.

Екіпаж першого пілотованого корабля Crew Dragon складається з двох досвідчених астронавтів NASA, що мають за плечима по два космічні польоти. Колишній пілот шатла Дуглас Герлі призначений командиром корабля, астронавт Роберт Бенкен виконує роль командира зі спільних операцій з МКС.

Герлі відповідатиме за ділянку автономного польоту Crew Dragon, а Бенкен контролюватиме автоматичне стикування й розстикування з МКС. Разом вони повинні оцінити готовність корабля до доставки людей на орбіту. Крім того, їм належить перевірити в реальних умовах зручність і функціональність нових рятувальних скафандрів, розроблених SpaceX.

Відеотрансляція

Стрім від NASA

Стрім від SpaceX

Етапи запуску

Точний таймінг процесів підготовки ракети Falcon 9 до запуску.

-45:00 Керівник запуску SpaceX підтверджує готовність до заправки ракети паливом

-42:00 Відведення рукава для посадки астронавтів

-37:00 Готовність системи аварійного порятунку Dragon

-35:00 Починається заправка ракети RP-1 (ракетне паливо-1, гас)

-35:00 Починається заправка першого ступеня ракети рідким киснем

-16:00 Починається заправка другого ступеня ракети рідким киснем

-07:00 Починається охолодження двигунів Falcon 9 перед стартом

-05:00 Dragon перемикається на внутрішнє живлення

-01:00 Бортовий комп'ютер починає фінальну передстартову перевірку

-01:00 Починається наддув паливних баків до рівня польотного тиску

-00:45 Керівник запуску SpaceX підтверджує готовність до запуску

-00:03 Команда на запалювання двигунів

00:00 Старт Falcon 9

00:58 MaxQ – момент максимального аеродинамічного тиску на ракету

2:33 Відключення двигунів першого ступеня

2:36 Поділ першого і другого ступенів

2:44 Включення двигуна другого ступеня

7:15 Включення двигунів першого ступеня при поверненні в атмосферу

8:47 Відключення двигунів другого ступеня

8:52 Включення двигунів першого ступеня для посадки

9:22 Приземлення першого ступеня на платформу Of Course I Still Love You

12:00 Відділення Dragon від другого ступеня

2:46 Відкриття носового конуса Dragon

Як проходила підготовка до запуску

Астронавти Дуглас Герлі та Роберт Бенкен одягнені у скафандри від SpaceX на автівках Tesla вирушили до майданчика де відбудеться старт.

Відправка екіпажу в зону старту

Скріншоти з трансляції:

Посадка в корабель Crew Dragon

Астронавти всередині Crew Dragon

До слова, на борту Crew Dragon перебувають не лише астронавти. Разом з ними, на третьому кріслі, сидить іграшковий динозавр. Ця іграшка виконує роль індикатора відсутності гравітації. Коли корабель опинеться у відкритому космосі, екіпаж зможе помітити відсутність гравітації завдяки цій іграшці.



Третій член екіпажу Crew Dragon – іграшковий динозавр

​​Відведення трапу

Нажаль запуск скасували. Коли саме його проведуть, наразі невідомо. Попередньо є дві дати: 30 або 31 травня, однак про точний день буде повідомлено пізніше.