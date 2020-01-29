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Запуск найпотужнішого телескопа James Webb знову перенесли

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Запуск найпотужнішого телескопа James Webb знову перенесли / СNET

Після "замороження" космічної обсерваторії Spitzer її місце повинен був зайняти новий телескоп – James Webb. Однак, виявилося, що NASA не змогло забезпечити його своєчасний запуск в космос: запуск перенесли на кілька місяців і це обійдеться агентству в кругленьку суму.

Запуск телескопа James Webb переносять не вперше

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Спочатку очікувалося, що обсерваторію запустять в березні 2021 року. У зв'язку з низкою додаткових витрат в жовтні 2019 року провели аналіз достовірності витрат місії відповідно до графіка, повідомляє The Verge.

В результаті вдалося з'ясувати, що технічні проблеми призвели до суттєвої затримки будівництва об'єкта.

За даними аналітиків, ймовірність того, що обсерваторія буде готова до призначеного раніше терміну, не перевищує 12%. Передбачуваний термін введення в експлуатацію нового флагманського телескопа NASA тепер перенесли на липень 2021 року.


Найпотужніший телескоп в історії людства James Webb

Проте представники уряду продовжують наполягати на дотриманні термінів. У травні NASA очікує заключна комісія, яка прийме рішення про дату запуску космічного апарату.

Чим цікавий James Webb

По завершенні проєкту James Webb стане найпотужнішим телескопом в історії людства. Його гігантське дзеркало діаметром 6,5 метра дасть змогу розглянути найвіддаленіші об'єкти всесвіту, що дозволить астрономам заглянути в минуле і зрозуміти, що відбувалося у Всесвіті більше 13 мільярдів років тому.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Космос NASA James Webb
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