SpaceX знову запускає 60 супутників на орбіту: онлайн-трансляція

Компанія SpaceX вже в третє з початку 2020 року запускає на орбіту ракету Falcon 9. Цього разу компанія має вивести на орбіту ще 60 супутників. Таким чином Ілон Маск продовжує втілювати свій грандіозний план Starlink.

Запуск відбувається 17 лютого о 17:05 (за київським часом).

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SpaceX запускає багаторазову ракету-носій Falcon 9. Старт із 15,5 тоннами вантажу відбувається з бази ВПС США на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Трансляція запуску ракети Falcon 9

Що відомо про проєкт Starlink

Це ідея створення системи навколоземних супутників SpaceX для дешевого і швидкісного інтернету. Після шести запусків Starlink планує пропонувати послуги в деяких частинах США й Канади, після 24-х – по всьому світу.

Цікаво, що компанія Ілона Маска не єдина, хто хоче створити інтернет-мережі на орбіті: цим займаються ще кілька приватних компаній, зокрема OneWeb, яка недавно вивела першу партію своїх супутників.

Щоправда, така ідея не дуже подобається вченим. Вони стривожені, що поява сотень нових об'єктів навколо Землі буде заважати їм проводити спостереження.

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