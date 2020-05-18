Запустили сайт, що генерує ім’я як у сина Маска: можна створити своє

Відомий американський бізнесмен Ілон Маск наробив шуму в мережі, озвучивши повне ім’я свого 6 сина. Хлопчика вирішили назвати X Æ A-12 (вимовляти "Екс Еш Ей-Твелв"). Після цього розробник запустив сайт, який з будь-якого імені може згенерувати як у Маска-молодшого.

Сервіс запустив розробник Річард Райс. Він створив ресурс Elon Musk name generator, який може будь-яке слово перетворити на схожу абревіатуру, на кшталт X Æ A-12.

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Якби мені ім’я підбирав Ілон Маск, то мене б звали IRY-N4 (я вводила Iryna). При натисканні на кнопку, можна дізнатися розшифровку нового імені. Наприклад:

I – це натуральне число;

R – змінна електричного опору;

Y - N4.

Самого Маска система називає ELΦ-N.

Якби мене називав Ілон Маск / Скріншот

Що відомо про сина Ілона Маска

5 травня в Ілона Маска та його дівчини, співачки Граймс народився син. Для Маска – це вже шостий син (інші 5 дітей від попереднього шлюбу). Бізнесмен заявив, що назвав сина X Æ A-12. Його розшифровують так:

X – невідома змінна,

Æ – з ельфійського “любов" також може бути "штучний інтелект",

A-12 – попередник улюбленого літака пари SR-17, також це називають "Архангелом".

Щоправда, у паспорті малюк отримає інше ім’я, адже законодавство Каліфорнії не дозволяє подібні імена.

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