Запустили сайт, що генерує ім’я як у сина Маска: можна створити своє
Відомий американський бізнесмен Ілон Маск наробив шуму в мережі, озвучивши повне ім’я свого 6 сина. Хлопчика вирішили назвати X Æ A-12 (вимовляти "Екс Еш Ей-Твелв"). Після цього розробник запустив сайт, який з будь-якого імені може згенерувати як у Маска-молодшого.
Сервіс запустив розробник Річард Райс. Він створив ресурс Elon Musk name generator, який може будь-яке слово перетворити на схожу абревіатуру, на кшталт X Æ A-12.
Цікаво Готовий навіть до арешту: Маск відкриває завод Tesla попри заборону
Якби мені ім’я підбирав Ілон Маск, то мене б звали IRY-N4 (я вводила Iryna). При натисканні на кнопку, можна дізнатися розшифровку нового імені. Наприклад:
- I – це натуральне число;
- R – змінна електричного опору;
- Y - N4.
Самого Маска система називає ELΦ-N.
Якби мене називав Ілон Маск / Скріншот
Що відомо про сина Ілона Маска
5 травня в Ілона Маска та його дівчини, співачки Граймс народився син. Для Маска – це вже шостий син (інші 5 дітей від попереднього шлюбу). Бізнесмен заявив, що назвав сина X Æ A-12. Його розшифровують так:
- X – невідома змінна,
- Æ – з ельфійського “любов" також може бути "штучний інтелект",
- A-12 – попередник улюбленого літака пари SR-17, також це називають "Архангелом".
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно