24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Запустили сайт, що генерує ім’я як у сина Маска: можна створити своє

-
Можна перевірити, як би тебе назвав
Можна перевірити, як би тебе назвав / mercurynews.com

Відомий американський бізнесмен Ілон Маск наробив шуму в мережі, озвучивши повне ім’я свого 6 сина. Хлопчика вирішили назвати X Æ A-12 (вимовляти "Екс Еш Ей-Твелв"). Після цього розробник запустив сайт, який з будь-якого імені може згенерувати як у Маска-молодшого.

Сервіс запустив розробник Річард Райс. Він створив ресурс Elon Musk name generator, який може будь-яке слово перетворити на схожу абревіатуру, на кшталт X Æ A-12.

Цікаво Готовий навіть до арешту: Маск відкриває завод Tesla попри заборону

Якби мені ім’я підбирав Ілон Маск, то мене б звали IRY-N4 (я вводила Iryna). При натисканні на кнопку, можна дізнатися розшифровку нового імені. Наприклад:

  • I – це натуральне число;
  • R – змінна електричного опору;
  • Y - N4.

Самого Маска система називає ELΦ-N.

Якби мене називав Ілон Маск

Якби мене називав Ілон Маск / Скріншот

Що відомо про сина Ілона Маска

5 травня в Ілона Маска та його дівчини, співачки Граймс народився син. Для Маска – це вже шостий син (інші 5 дітей від попереднього шлюбу). Бізнесмен заявив, що назвав сина X Æ A-12. Його розшифровують так:

  • X – невідома змінна,
  • Æ – з ельфійського “любов" також може бути "штучний інтелект",
  • A-12 – попередник улюбленого літака пари SR-17, також це називають "Архангелом".
Щоправда, у паспорті малюк отримає інше ім’я, адже законодавство Каліфорнії не дозволяє подібні імена.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Ілон Маск Новини Техно Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Vivo V17: стильний смартфон, що гарантує до двох днів повноцінної роботи
15 травня , 21:00 Vivo V17: стильний смартфон, що гарантує до двох днів повноцінної роботи
Ірина Полицька
Zoom – як працює і де завантажити додаток для відеоконференцій
13 травня , 18:07 Zoom – як працює і де завантажити додаток для відеоконференцій
Михайло Года
Стався витік даних – в тебе проблеми: інтерв'ю про захист приватності в цифровому світі
13 травня , 16:50 Стався витік даних – в тебе проблеми: інтерв'ю про захист приватності в цифровому світі
Євгенія Мазур