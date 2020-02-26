Затримали кіберполіцейського, який вимагав хабар у біткойнах

Служба безпеки затримала працівника кіберполіції України. Його затримали на хабарництві. Цікаво, що він вимагав "винагороду" в електронній валюті – біткойнах.

Операцію із затримання СБУ провела 25 лютого у Житомирі.

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Деталі справи

Як розповіли у Службі безпеки, кіберполіцейський вимагав хабар у місцевого жителя в розмірі 5000 доларів (125 тисяч гривень). За цю винагороду правоохоронець пообіцяв не залучати порушника до відповідальності за поширення порно.

За ці гроші кіберполіцейський обіцяв забезпечити відповідний висновок експертизи.

Аби цей хабар було складніше відстежити, поліцейський вимагав виплатити його у біткойнах. Однак, згодом таки погодився на хабар у гривнях.

За хабар поліцейський обіцяв виправити висновок експертизи

Його затримали після того, як він отримав першу виплату в 24 тисячі гривень.

Слідчі дії тривають.

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