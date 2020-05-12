Знайти якісні додатки в Google Play стане простіше: пояснюємо, що зміниться

У Google Play можна знайти тисячі цікавих тайтлів, проте сам процес пошуку часом буває скрутним – щоб відшукати додаток, не знаючи його назви, доводиться перегортати сотні сторінок в різних категоріях. Незабаром ситуація зміниться на краще – в мережі з'явилася інформація про нову версію інтерфейсу.

Магазин додатків від Google отримає більш дружній до користувача інтерфейс, розповідає Android Police.

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Вперше фільтри в Google Play з'явилися в 2017 році, але їх кількість була обмеженою, а список відсортованих лише за жанром ігор або додатків часто виходив занадто довгим.

У мережі вже з'явилися скріншоти оновленого інтерфейсу магазину, який покликаний змінити на краще ситуацію з пошуком додатків. Google вже приступила до тестування поліпшеної системи пошуку в фірмовому каталозі Android-софту.



Оновлений інтерфейс фільтрування в Google Play

Що нового з'явиться в Google Play

Серед нових інструментів фільтрації очікується вибірка за рейтингом (наприклад, будуть враховуватися лише додатки, які отримали не менше 4 або 4,5 "зірок"). Крім того, користувачі зможуть обирати критерії відбору новинок та додатків, схвалених редакторами Google Play, або комбінувати всі три фільтри.

Поки нова система пошуку доступна лише на деяких пристроях. Дата глобального оновлення магазину додатків ще не оголошена.

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