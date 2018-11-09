Зонд NASA, що максимально зблизився із Сонцем, передав на Землю сигнал

Сонячний зонд NASA Parker став першим космічним об’єктом що зблизився із Сонцем на рекордну відстань. Він пролетів повз світило на відстані близько 24 мільйонів кілометрів.

Про це пише Inverse.

Вчені боялись, що зонд буде пошкоджено через зближення із Сонцем, однак об’єкт уцілів і передав перший сигнал. Це свідчить, що Parker Solar Probe діє нормально і всі його інструменти працюють і збирають дані.

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Фаза першого зближення завершиться 11 листопада, тож вже через кілька тижнів зонд має надіслати на Землю зібрані дані.

"Ми збираємося наблизитися до Сонця ближче, ніж раніше. Ми не збираємося це робити один раз, ми не будемо робити це двічі – ми будемо робити це 24 рази, і це жахливо", – розповів менеджер проекту Ендрю Дрісман.

Максимальне зближення із Сонцем заплановано на середину грудня 2024 року, коли Parker опиниться на відстані шести мільйонів кілометрів від зірки.

Після цього зонд згорить у сонячному випромінюванні.

Нагадаємо, сонячний зонд Parker запустили 31 липня. А 30 жовтня він встановив рекорд – він став найближчим до Сонця рукотворним об’єктом за всю історію космічних польотів.