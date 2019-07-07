Звучить нереально: китайці створили гоночний болід із двигуном від пральної машини

Китайський виробник побутової техніки Haier представив доволі незвичний прототип гоночного автомобіля. Компанія об'єдналась із гоночною командою Craft-Bamboo Racing із Гонконгу для спільної розробки боліда із двигуном від пральної машини.

Як створювався болід Formula Haier? Як повідомляє Gizchina, спочатку інженери команди Craft-Bamboo Racing встановили двигун пральної машини Haier на спеціальний інструмент для перевірки його потужності.

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За підсумками ретельного аналізу вони зафіксували потужність в 660 Вт і крутний момент 45 Нм. Команда розробила для Haier унікальний аеродинамічний кузов, щоб зменшити опір повітря під час їзди.

Коли Haier звернулася до нас із завданням створити гоночну машину на базі пральної, це звучало як нездійсненне завдання, але ми залишалися неупередженими і прийняли завдання,

– зауважив директор команди Craft-Bamboo Racing Дарріл О'янг.

"Що здивувало нас найбільше, так це потужність двигуна пральної машини з прямим приводом Haier. Ми випробували мотор і швидко зрозуміли, що затія цілком реальна. Інженери реалізували проект, щоб втілити цю мрію в реальність", – додав О'янг.

Презентація прототипу Formula Haier – дивіться відео

Майбутнє прототипа. Поки невідомо, з якою швидкістю буде їздити цей автомобіль і чи зможе він взяти участь в професійних гонках.

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